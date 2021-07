¿No que no? Paty Navidad se enferma de COVID-19

Paty Navidad se ha convertido en una de las figuras públicas mexicanas más controvertidas de los tiempos recientes, todo gracias a sus escandalosos pensamientos y declaraciones sobre la pandemia que azota al mundo desde principios de 2020. Esta tarde se reporta a través de Ventaneando (vía El Universal) que la actriz de 48 años ha dado positivo a Covid-19 y las redes sociales ya están comentando el hecho. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Gracias mayormente a los programas de Televisa, Patricia Navidad ganó reconocimiento en la televisión mexicana. Sin embargo, con la pandemia le ha mostrado al mundo un lado que no se le conocía: pensamientos sobre la pandemia como una gran conspiración mundial en la que los ricos y poderosos del mundo planean someter a la humanidad. Su opinión sostiene que las vacunas son el método de control, insertando chips de manipulación mental y activándolos con la tecnología 5G. Ella misma compartió su postura a través de redes hace varios meses:

Esto no es pandemia, es plandemia de Nuevo Orden Mundial, donde le acompañan mucha tecnología, como yo lo he dicho antes, con vacunas con nanotecnología, tatuajes de puntos cuánticos, microchips implantados y todo esto se puede activar y poner a funcionar con la misma red de tecnología 5G, que es bajo ondas de radiación electromagnéticas dirigida a los cerebros. Ellos pueden controlar totalmente nuestra mente.

La actriz que interpretó a Alicia Ferreira en La Fea Más Bella hace varios años, también declaró que todo forma parte de un gran plan para doblegar a la humanidad y convertirla en el títere de los poderosos. Anteriormente, Patricia Navidad señaló a China como una de las culpables:

Además de que esta agenda también trae un régimen político totalitario, dictatorial, tiránico, tecnócrata, digital, de ideologías comunistoides, socialista, aunque digan que no, basado también en el modelo de gobierno del Partido Comunista Chino. Lo invito a que investigue, yo creo que sí sabe pero se hace. ¿Quién está detrás de China? ¿Quién está detrás de esta agenda? Y son las personas más ricas, más poderosas del mundo, dueños de casi todo, los que mueven los hilos y pues los nombres supongo que ya los conocen.

Ahora se reporta que Navidad ha dado positivo a Covid-19 durante las grabaciones de MasterChef Celebrity. La información señala que la enfermedad llegó al set de rodaje por la esposa de Fernando Stovell, chef del programa, y se dispersó hacia varios de los participantes, entre ellos Patricia. Aunque la producción ha entrado en crisis, MarterChef Celebrity sí tendrá un estreno formal sin interrupciones, tal y como se programó.

Por su parte, Paty Navidad ha desmentido su diagnóstico positivo de Covid-19 a través de Instagram, señalando que todo es mentira y no tiene síntomas, además, pide al público que no se dejen engañar, que la pandemia es falsa y que todo sigue formando parte de una gran conspiración mundial. Junto a sus palabras compartió una imagen en la que presuntamente revela el significado de Covid-19 en forma de siglas, aunque está claro que su supuesta “revelación” no tiene fundamento alguno. ¿Le volverán a bloquear sus redes sociales por compartir información dudosa?

