Disney responde a la demanda de Scarlett Johansson, dicen que es "triste y alarmante"

Hace no mucho los fans de Marvel estaban felices con la noticia de que Scarlett Johansson volvería a trabajar en alguna producción del Universo Cinematográfico de Marvel, pero después de lo que se dio a conocer este día, ¿será posible? Hoy The Wall Street Journal anunció que el equipo legal de Johansson demandó a Disney por romper su contrato al poner a Black Widow - 87% en la plataforma de streaming Disney Plus, comprometiendo las ganancias de taquilla que se le prometieron a la actriz originalmente.

A pesar de que comenzó con una buena recaudación en su primer fin de semana, Black Widow tuvo una caída enorme en la siguiente semana, la caída más grande para una película de Marvel Studios. Hasta ahora ninguno de los actores principales de Los Vengadores había tenido problemas con Disney, y mucho menos como para llegar a una demanda; los fans están impactados por la revelación de hoy, sobre todo porque Johansson no es una persona que se meta en escándalos de ese tipo. Ahora le toca el turno de responder a Disney, a través de un comunicado donde se arremetió contra la actriz por su inconsciencia en torno a la pandemia y sus devastadores efectos en la industria (vía Variety):

Esta solicitud no tiene ningún fundamento. La demanda es particularmente triste y alarmante por su insensible desprecio por los horribles y prolongados efectos globales de la pandemia de COVID-19.

La compañía aseguró que Johnasson recibió US$ 20 millones por su actuación en Black Widow, y que el lanzamiento en Acceso Premium de Disney Plus “ha mejorado significativamente su capacidad para ganar una compensación adicional”, además de lo que ya recibió. John Berlinski, uno de los abogados de Johansson, dijo a Variety lo siguiente:

No es ningún secreto que Disney está lanzando películas como Black Widow directamente en Disney Plus para aumentar los suscriptores y así aumentar el precio de las acciones de la compañía, y que se esconde detrás del Covid-19 como pretexto para hacerlo, pero ignorando los contratos de los artistas responsables del éxito de sus películas en la promoción de esta estrategia miope viola sus derechos y esperamos demostrarlo en los tribunales. Este seguramente no será el último caso en el que el talento de Hollywood se enfrente a Disney y deje en claro que [...] tiene la obligación legal de cumplir con sus contratos.

No se puede negar que la pandemia de Covid-19 ha sido muy perjudicial para la industria de exhibición cinematográfica, y lo hecho por Disney, así como la estrategia de Warner Bros. con HBO Max, no fueron acciones bien vistas por grandes sectores de la industria. Se cree que de no haberse lanzado en Acceso Premium, Black Widow no sólo habría recaudado mucho más dinero, sino que también habría contribuido a reactivar la asistencia a las salas de cine.

Black Widow fue un personaje muy importante en las primeras tres fases de la franquicia, pero en el futuro no está muy claro si su aparición sea necesaria, lo único que podemos prever es que es algo posible, no sólo a través de flashbacks y viajes en el tiempo, sino a través del multiverso, mismo que se confirmó en la serie de Disney Plus, Loki - 96%, y del cual veremos más en Spider-Man: No Way Home y Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Pero antes de ver esas películas, Marvel estrenará en los próximos meses Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings y Eternals, las cuales ya solo serán exhibidas en cines y no tendrán la opción premium de Disney Plus como Black Widow, por lo tanto podemos esperar que no sufran una caída estrepitosa en su segunda semana.

