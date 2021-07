Netflix pedirá vacunación contra el COVID-19 obligatoria para sus producciones

No es una exageración decir que la pandemia actual cambió al mundo como lo conocemos. Por supuesto, el ámbito artístico también ha sido afectado para siempre. Las salas de cine cerraron sus puertas y algunas hasta llegaron al punto de la bancarrota, mientras que las grandes producciones tuvieron que cancelar sus filmaciones para asegurar la salud de todos los involucrados. Al tratarse de una fuente de economía muy importante se intentó por diversos medios regresar la normalidad, pero todavía se está lejos de ello. Aunque actores, directores y productores encontraron la forma de regresar al trabajo, se trata de algo muy frágil que puede venirse abajo rápidamente.

Lo que se espera, como mínimo, son pruebas diarias para detectar Covid entre aquellos que pisan el set, pero también deben existir protocolos de limpieza para desinfectar todas las áreas de acceso. Esto, por supuesto, implica un gasto mayor de dinero y no necesariamente garantiza que no habrá afectados, por lo que no es una solución definitiva. Ahora que ya se están aplicando las vacunas a nivel mundial uno creería que la población estaría más que dispuesta para asegurar el fin de los contagios, pero por desgracia eso no sucedió así. Muchos todavía no quieren vacunarse debido a la publicidad y popularidad de teorías de conspiración sobre la creación misma de la vacuna, sus componentes y hasta el origen del dichoso virus.

Como la vacuna no es obligatoria mucha gente decide no aplicársela, pero también ignoran esas otras cosas que podrían hacer para mejorar la situación, como mantenerse en cuarentena de ser posible o usar cubrebocas. Sin embargo, y a pesar del enojo de cientos, varias empresas han tomado la decisión de implementar como regla el mostrar un comprobante de vacunación para sus trabajadores, así como resultados negativos a pruebas de Covid obligatorias, diarias o semanales. Varios han intentado ejercer la misma presión, incluyendo en Hollywood, donde hace unos días se confirmó que Sean Penn no estaba dispuesto a volver al set de la serie Gaslit hasta que todo el cast y crew estuviera vacunado.

Lo interesante es que mientras más se pide que se vacunen, más se enojan ciertas personas y juran que sus derechos están siendo violados. A final de cuentas, todo tendrá que ver con decisiones laborales y hasta de turismo, pues varios destinos populares están pidiendo pruebas de que están vacunados aquellos que ingresan a su país o ciudad. Los estudios de Hollywood tratan de fomentar estas acciones, pero Netflix será el primero en hacer obligatoria la vacunación para sus producciones.

Como servicio de streaming, Netflix se vio beneficiado por la pandemia mundial. Durante la cuarentena obligatoria el año pasado, el número de suscriptores se disparó, pero las filmaciones y los costos se vieron alterados. Ahora que por fin regresaron para seguir con sus grandes éxitos, dos de sus producciones más esperadas tuvieron que cancelarse por casos positivos de Covid…en la misma semana. Según Deadline, Netflix pedirá vacunación obligatoria a todos los actores y aquellos que estén en contacto directo con ellos. Por ahora, esto será únicamente en Estados Unidos, pero si resulta bien es posible que se extienda a sus producciones internacionales.

Como empresa, aclararon que sí habrá excepciones en caso de que alguien no pueda ponerse la vacuna por cuestiones médicas o de edad. Esto es posible gracias a los acuerdos con los que crearon los nuevos protocolos para regresar a trabajar (Return-To-Work Protocols) que dan espacio para que las productoras opten por la vacunación obligatoria. Hay que recordar que en Estados Unidos, y especialmente en California, hay una nueva ola de contagios provocados por la variante Delta que es más contagiosa y peligrosa.

Netflix no está tomando esta decisión a la ligera. La segunda temporada de Bridgerton - 92% y el remake de Matilda, protagonizado por Alisha Weir, Emma Thompson y Andrea Riseborough, presentaron pruebas positivas al virus, aunque no se reveló si se dieron entre parte del elenco o del crew. Tampoco se aclaró si hubo más contagios y si se trata de casos asintomáticos o no. Pronto sabremos si otras productoras seguirán este ejemplo o seguirán sus filmaciones con los cuidados ya conocidos.

