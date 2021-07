The Suicide Squad: Margot Robbie aún quiere ver la relación LGBT de Harley y Poison Ivy en el DCEU

Harley Quinn y Poison Ivy forman una de las parejas más populares de las historietas de DC. Ambos personajes han mantenido una relación durante muchos años en las páginas, sin embargo, no hemos observado una formalización del vínculo en la pantalla grande. Margot Robbie, la más grande entusiasta de Harley (y su intérprete en el DCEU) declara para ComicBook que le encantaría ver una relación romántica entre su personaje y la famosa Hiedra Venenosa. Warner Bros. sí que se está tomando su tiempo para dar rienda suelta a estos arcos en específico.

Aunque Poison Ivy es bastante popular y un gran rostro de DC Comics, no podemos negar que la más famosa en los últimos años ha sido Harley Quinn. Originalmente conocida como la doctora Harleen Quinzel, esta antiheroína fue introducida al universo DC a través de Batman La Serie Animada; la recepción entre los fanáticos fue tan positiva que terminó dando el gran salto a las historietas y finalmente al cine. El papel fue tomado por Margot Robbie en Escuadrón Suicida - 25% y terminó siendo uno de los pocos elementos rescatables de la cinta, más tarde obtuvo su propia aventura en Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn - 75%.

Pero Margot Robbie quiere ver a Harley Quinn explorando otras fases de su identidad, es por eso que continúa muy interesada en la relación con Poison Ivy. Aquí sus nuevas declaraciones.

Me gusta que otras personas estén tan entusiasmadas con esta perspectiva como yo. Quiero decir, realmente estoy bastante involucrada en la vida romántica de Harley. Así que algo que me gustó hacer es verla intentar salir con chicos nuevos porque es algo que siempre me ha gustado ver cuando aparece en los cómics y algo que me gustaría explorar como dijiste, con Poison Ivy. Esa es una relación que me encantaría ver en la pantalla.

La representación LGBT es algo que ha tomado una gran importancia en las películas y series de Hollywood durante los últimos años. Cada vez son más los títulos en los que observamos un desarrollo profundo de estas relaciones, algo muy bien recibido por gran parte del público, quienes están en busca de la máxima representación de minorías en la industria del entretenimiento. En este sentido, la pareja conformada por Harley Quinn y Poison Ivy luce como una excelente alternativa para hablar sobre diversidad en diferentes medios, y de hecho ya se hizo bastante bien en la serie animada de Harley Quinn. ¿Se hará pronto en la pantalla grande?

El próximo 6 de agosto veremos el retorno de Margot Robbie como Harley Quinn en El escuadrón suicida - 90%, la esperada película de James Gunn que traerá de vuelta a numerosos villanos y antihéroes del Universo Extendido de DC. La cinta ya cuenta con sus primeras críticas y están resultando bastante satisfactorias, después de todo, se trata del mismo director que se encargó de Guardianes de la Galaxia - 91%: la diversión y el entretenimiento están asegurados. ¿Tenemos frente a nosotros a una de las mejores películas del DCEU?

Los personajes DC han tenido severos problemas para gozar de una franquicia de éxito en Warner Bros. El estudio no ha tomado las mejores decisiones y como consecuencia vemos una saga mal estructurada que ni siquiera respeta a sus héroes más grandes. A pesar de todo lo malo, hay algunos fans que no pierden la esperanza de ver restaurado el DCEU para bien, con nuevas aventuras en las que los héroes y villanos obtengan los honores que merecen. En este sentido, tal vez la película de The Flash se convierta en la solución que todos están esperando, pero lo descubriremos hasta el 4 de noviembre de 2022.

