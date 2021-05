Censuran reunión de Friends en China por aparición de BTS, Lady Gaga y Justin Bieber

Friends: The Reunion - 76% se estrenó este 27 de mayo y los fans enloquecieron con el encuentro de los afamados actores. Warner y HBO anunciaron el especial televisivo desde 2019 y ha sido una larga espera hasta el gran lanzamiento. Pero no todo ha salido como su estudio quería. A través de Variety se reporta que China ha censurado varios minutos del capítulo especial debido a la aparición de algunas personalidades y figuras que no son querida en el país. Una vez más, China pone por delante sus discursos y pensamientos más férreos, defendiendo lo que cree correcto para su territorio.

Friends nos presentó la historia de Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courteney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Joey (Matt LeBlanc ), Chandler (Matthew Perry) y Ross (David Schwimmer), un grupo de amigos que nos entretienen con los altibajos de sus vidas en Nueva York. La serie se ha convertido en un clásico de culto no solo de la comedia, también en la pantalla chica. Los fans del viejo programa se acumulan por millones dentro y fuera de las redes sociales, por lo que la reunión especial transmitida por HBO era algo realmente esperado.

Se sabe que China contiene una gran base de fans de Friends y que el capítulo especial fue transmitido a través de plataformas como iQiyi, Alibaba y Tencent Video, mismas que se encargaron de eliminar seis minutos del capítulo especial. La performance musical de BTS, el exitoso grupo de kpop surcoreano, fue cortada de la versión china debido a que “no mencionaron los sacrificios de los soldados chinos en la Guerra de Corea durante un discurso de aceptación de un premio que celebra las contribuciones del grupo a EE. UU”.

Otra eliminada de Friends: The Reunion fue Lady Gaga, cantante que desde 2016 es repudiada en China, año en el que se reunió con el Dalai Lama para hablar sobre la compasión. El gobierno chino condenó el encuentro y transformó a la intérprete de “911” en persona no grata debido a que el líder espiritual del budismo tibetano es señalado por el gigante asiático como un “separatista peligroso.”

También se suprimió la aparición de Justin Bieber debido a que en 2017 visitó un memorial japonés que honra a militares de la Segunda Guerra Mundial que en China son vistos como criminales de guerra. El gran país de Asia vuelve a demostrar que su soberanía es lo más importante, y que no está dispuesto a tolerar la presencia de figuras que en algún momento hayan insultado al país, de acuerdo con su perspectiva.

El especial de Friends fue una gran reunión para revivir algunos de los momentos más gloriosos de la serie, para contar anécdotas alegres y tristes, y para disfrutar una vez más de la presencia de los actores que dieron alegría a la pantalla chica durante la década de los noventa. Los fans de la serie estarán eternamente agradecidos por el esfuerzo.

Aunque Friends ya tiene el estatus como serie de culto, durante años recientes se han desatado las críticas en contra del programa debido a que las temporadas finales no son realmente divertidas. Además, se le ha acusado de machista por el manejo dado a los personajes femeninos en ciertas ocasiones, y de racista por contener a un reparto enteramente compuesto por actores blancos. Más allá de lo políticamente correcto, es necesario admitir que en materia de comedia Friends se estrella en ciertos pasajes, impregnando a algunos personajes con actitudes molestas y cierres narrativos que entran en el terreno de la duda. Pero a final de cuentas cada quien tiene su opinión en el tema del mundo del entretenimiento audiovisual.

