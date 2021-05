10,000 Ships, spin-off de Game of Thrones, ahora tiene guionista

En el 2019 se reveló que HBO estaba trabajando en tres spin-offs de Game of Thrones - 59%: 9 Voyages (también conocido como Sea Snake), el cual mostrará las aventuras del legendario marinero Corlys Velaryon, jefe de la Casa Velaryon y esposo de la princesa Rhaenys Targaryen; Flea Bottom, que se centrará en el barrio homónimo, el cual es la zona más pobre de todo King's Landing; y 10,000 Ships que se centrará en los Rhoynar y en su princesa Nymeria de Ny Sar, quien, como indica el título, se dice que comandaba una flota formada por 10000 naves.

En todo este tiempo, no se ha sabido mucho sobre ninguna de estas series. Eso acaba de cambiar para bien. Deadline acaba de revelar que 10,000 Ships ya tiene una guionista y se trata de Amanda Segel:

Amanda Segel, coproductora executiva de Helstrom de Hulu y Person of Interest ha sido contratada para escribir uno de los spin-offs de Game of Thrones. Deadline entiende que Segel se va a encargar del proyecto 10,000 Ships, que es uno de los tres spin-offs que se reveló que estaban siendo desarrollados en HBO. HBO ha declinado hacer algún comentario.

Esa última parte deja muy claro que esta no es información oficial, puesto que el estudio no lo ha revelado ni confirmado de ninguna forma. De serlo, eso da la impresión de que este spin-off está mas cerca de ser una realidad que los otros dos mencionados.

Lo que sabemos sobre Nymeria es que ella lideró a los Rhoynar en su éxodo de Essos a Dorne cuando su gente fue derrotada por los valyrios durante la Segunda Guerra de las Especias. Eso fue mil años antes de los eventos de Game of Thrones. De hecho, esta princesa es tan legendaria que por eso le daba nombre al direwolf de Arya Stark. En otras palabras, era uno de sus modelos femeninos a seguir.

Hay que recordar que recientemente se anunció que otro spin-off ya inició rodaje. Se trata de House of the Dragon. Así lo anunció el 26 de abril de este año su cuenta oficial de Twitter:

El fuego va a reinar. La serie original de HBO, House of the Dragon oficialmente está en producción. Llegando pronto a HBO Max. En 2022.

Se espera que ése sea la primera de muchas series derivadas de Game of Thrones. La historia tiene mucho material de donde cortar, pero como se puede notar, éste está en el pasado. HBO no ha mostrado interés en hacer una secuela, sino en centrarse en mostrarnos eventos legendarios que son mencionados en las novelas originales. Esto tiene todo el sentido del mundo porque el final fue odiado por gran parte de los fans. Por ello, no es probable que muchos quieran saber qué ocurrió después. Lo que quisieran, y así lo han expresado de vez en cuando en redes, es que HBO volviera a filmar el final de la serie. Para muchos, el Snyder Cut es una prueba de que eso sería posible si quisieran hacerlo. Por otra parte, sería inédito que una televisora volviera a hacer el final de una de sus series. Eso sería admitir que tomaron una decisión equivocada y afectaría a las carrera de los involucrados en el final, aunque bueno la de algunos de ellos, ya no es igual, en realidad.

