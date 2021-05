HBO Max ganó apenas 11 millones de suscriptores en su primer año

Todos nosotros somos parte de un mercado jugoso para las grandes compañías mediáticas. Eso lo han sabido aprovechar bien Netflix y Disney, pero ¿qué hay de HBO Max? Uno de los más recientes servicios en unirse a la oferta del streaming tiene uno de los catálogos más apetecibles, pero incluso con su atractivo, no ha conseguido más que 11 millones de suscriptores en su primer año y esa cifra no es necesariamente impresionante.

No te pierdas: HBO Max Latinoamérica: The Suicide Squad y Dune llegarán 35 días después del estreno en cine

De acuerdo con un comunicado (vía The Playlist), en su primer año en Estados Unidos, HBO Max consiguió un aumento de 11.1 millones de nuevos suscriptores, esto en relación a los 33.1 millones que ya tenía en sus plataformas de HBO. El resultado total es de 44 millones en ese país y, aunque sin duda es un número grande, es algo pequeño cuando pensamos en, por ejemplo, que Amazon, Disney y Netflix oscilan entre los 100 y 200 millones de usuarios.

No obstante, hay una clave. HBO Max apenas está disponible en Estados Unidos, mientras que las otras tres que mencionamos tienen presencia global. Esto también revela la importancia del mercado internacional para este tipo de servicios. Aquí lo más interesante será ver si en un año, cuando en América Latina ya esté la opción de sumarnos a sus suscripciones, nuestra región logrará elevar significativamente esos números.

El mercado no está libre de competencia. Tan sólo en Estados Unidos existen otros tres importantes competidores: Starz Play, Peacock y Paramount Plus. Ya no hablemos de servicios más pequeños y segmentados como Mubi o Shudder. Realmente, las compañías mediáticas han hecho lo posible por tomar aunque sea una pequeña rebanada del pastel. HBO Max tiene la ventaja de su gran librería de contenidos, al tener acceso a décadas de producciones de uno de los estudios más antiguos de la industria: Warner Bros.

En América Latina, los precios de la nueva plataforma son mucho más accesibles de lo que lo eran los de HBO. En México, por ejemplo, el plan estándar es más o menos similar al de Netflix y su costo mensual será de $149 pesos, más barato que el gigante del streaming. Y, para el público acostumbrado a sus dispositivos móviles, habrá otro plan móvil de $99 pesos al mes, lo que lo vuelve igual de barato que Prime Video. Costos bastante sorprendentes.

Te recomendamos: HBO Max Latinoamérica: The Suicide Squad y Dune llegarán 35 días después del estreno en cines

También habrá que prestar atención a la forma en la que esas cifras aumenten este año, luego de que se anunciara, a raíz de la pandemia, el estreno simultáneo de títulos esperados. Y es preciso preguntarse si producciones como Mujer Maravilla 1984 - 76%, La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% o Godzilla vs. Kong - 85% no contribuyeron a esos nuevos 11 millones. Aunque en América Latina habrá una ventana en salas de 35 días antes de su llegada a la plataforma, sigue siendo un periodo de exhibición exclusivo en cines muy pequeño y, con la distribución de vacunas todavía muy lenta en nuestra región, esto seguro la hará una opción más atractiva para los consumidores que se sienten inseguros de ir al cine y puedan ser poco pacientes.

¿Ustedes tienen pensado suscribirse a HBO Max, será que nuestra región pondrá sus números frente a frente con la competencia? Lo descubriremos a lo largo del año y a partir del próximo 29 de junio cuando esté disponible en Latinoamérica. Estén pendientes también a las ofertas de lanzamiento, las cuales darán descuentos de hasta el 30 por ciento, para quienes deseen adquirir un plan trimestral o anual.

Continúa leyendo: HBO Max tendrá en su catálogo de Latinoamérica todas las temporadas de Friends