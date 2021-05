HBO Max Latinoamérica: The Suicide Squad y Dune llegarán 35 días después del estreno en cines

HBO Max Latinoamérica llegará con grandes sorpresas, además del enorme catálogo con el que cuenta y con el que podremos disfrutar de clásicos de Warner Bros. y HBO, nuevas producciones muy esperadas estarán disponibles para los usuarios poco después de su lanzamiento en cines. El servicio en Estados Unidos tiene un lanzamiento simultáneo en cines y streaming con sus nuevos estrenos, pero esa estrategia fue muy polémica; en Latinoamérica las nuevas cintas estarán disponibles 35 días después de su estreno en cines.

Entre las más esperadas cintas de la temporada encontramos The Suicide Squad , secuela de Escuadrón Suicida - 25% a cargo de James Gunn, que cuenta con un gran elenco y que promete ser mucho mejor que su predecesora. Su estreno en cines está programado para el 6 de agosto, así que en septiembre podrán verla en HBO Max aquellos que no hayan ido a verla en la pantalla grande.

También hay altas expectativas por Dune, película basada en la clásica novela de ciencia ficción de Frank Herbert , ahora a cargo de Denis Villeneuve. Este filme está programado para estrenarse el 1 de octubre y espera ser la primera entrega de una franquicia. Otras cintas que llegan a HBO Max 35 días después de su estreno son el drama musical In the Heights, y Space Jam: A New Legacy, reboot del clásico noventero que marcó a una generación.

Como se mencionó antes, la estrategia resultó polémica, las cadenas de cine no estuvieron muy felices y algunos directores tampoco, pero hasta el momento los estrenos de ese tipo en territorio estadounidense no resultaron fracasos, Godzilla vs. Kong - 85% fue un éxito masivo de taquilla y triunfó tanto en las salas de cine como en HBO Max, superando en audiencia a Mujer Maravilla 1984 - 76% y La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%. En Latinoamérica los que quieran disfrutar de los esperados estrenos de Warner Bros., podrán ir a su cine favorito y poco más de un mes después desde la comodidad de su casa podrán volverlos a ver.

