HBO Max confirma su fecha de llegada y costo en Latinoamérica

Lo que los fans de HBO Max en América Latina han estado esperando por fin se hace realidad. Este miércoles 26 de mayo, Warner llega con sorpresas magníficas sobre la famosa plataforma de streaming, entre ellas la fecha de lanzamiento para esta parte del mundo. La empresa busca expandir sus horizontes y vaya que tiene numerosos proyectos que llamarán la atención del público, haciendo firme competencia para otros grandes como los son Netflix, Disney Plus y Amazon Prime Video. En los siguientes párrafos comentamos todos los detalles.

No te pierdas: Los estrenos de Netflix en junio de 2021

HBO Max se habilitó para el público de Estados Unidos el 27 de mayo de 2020, es decir, hace casi exactamente un año. Pero tal parece que Warner Bros. ha dejado pasar tiempo suficiente y ya es hora de que su plataforma se haga presente en Latinoamérica con un catálogo repleto de novedades, producciones hechas en Estados Unidos pero también en los países que componen esta parte del continente. Al igual que Netflix y Prime Video, HBO Max apostará por series y películas realizadas en México, Colombia, Argentina y el resto de países a los que llegará próximamente. Pero, ¿qué día llegará la plataforma hasta nosotros?

De acuerdo con Warner, HBO Max se habilitará en América Latina el 29 de junio, perfecta para la etapa inicial de verano, y tendrá una prueba de siete días gratis con un costo de; además, incluirá contenido como Harry Potter, El señor de los anillos, Game of Thrones - 59%, Matrix - 87%, de DC, Friends, The Big Bang Theory, Gossip Girl y Sex & the City; se podrán crear hasta 5 perfiles, descargar contenido con una definición hasta 4k y ver hasta en tres dispositivos diferentes. ¿Y el costo? 99 pesos mexicano al mes para móvil y 149 plan estándar con descuento de hasta 30 por ciento si se suscriben por 3 meses. Se trata de un espectacular evento que los fans de los productos HBO han estado esperando durante un largo tiempo y por fin lo tendremos al alcance de nuestras manos. El entretenimiento vía streaming se vuelve una competencia cada vez más feroz y es decisión del consumidor elegir el catálogo que mejor se ajuste a sus necesidades. Con toda seguridad, HBO Max ofrecerá un amplio abanico de alternativas a los compradores potenciales

Te invitamos a leer: Netflix estaría desarrollando una película con Amber Heard y Brie Larson