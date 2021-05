Avatar: se revela que Sokka y Katara serán nativos americanos en la serie de Netflix

Han pasado varios meses desde la última vez que tuvimos noticias sobre el live-action de [entity_embed style="link-tomatometro" id_entity="480278"][Temporada] Avatar: la leyenda de Aang: Libro 1 (1)[/entity_embed] en Netflix y esta tarde por fin se nos revelan detalles emocionantes. A través del portal Avatar News se informa que las etnias de los cuatro protagonistas han sido confirmadas y seguramente los más temerosos del whitewashing quedarán complacidos. Este proyecto es realmente esperado por los fans de la serie animada y las ilusiones por una adaptación de altura son muy grandes. En los siguientes párrafos comentamos todos los detalles.

El primer live-action de Avatar: The Last Airbender se convirtió en una pesadilla para los fans. El Último Maestro del Aire - 6% fue dirigida por M. Night Shyamalan y se encargó de concentrar todos los errores que se pudieron cometer en la adaptación; tal vez el más grande de todos fue la elección de los actores Noah Ringer, Nicola Peltz, y Jackson Rathbone; el director no tuvo vergüenza alguna al momento de cometer whitewashing a los personajes originales cuando claramente están basados en figuras asiáticas y nativos americanos. Y justo eso es lo que corregirá la versión de Netflix.

De acuerdo con Avatar News, Aang tendrá 12 años en el live-action y será interpretado por un actor de origen asiático; Katara y Sokka tendrán 14 y 16, respectivamente, y sus actores serán nativos americanos, mientras que el príncipe Zuko tendrá 17 años y su actor será asiático. Durante un largo tiempo se ha comentado que la tribu agua de la serie animada se encuentra inspirada en la cultura inuit ubicada en las regiones árticas de América del Norte, por lo que la designación “nativo americano” sí correspondería con la idea original. En redes sociales ya se está comentando el gran acierto que ha logrado Netflix al respetar las etnias de los personajes.

Toda la información está concentrada en Aang, Katara, Sokka y Zuko, lo cual nos hace pensar que por el momento Netflix solo está trabajando en la adaptación del Libro Agua. Avatar News confirma que las grabaciones comenzarán en noviembre y que las audiciones para los personajes no serán abiertas; Netflix se pondrá en contacto con agencias especiales que puedan proporcionarle actores con el talento y las especificaciones que requieren. Aquellos seleccionados estarán cargando con un gran peso sobre sus hombros, esperamos que sean capaces de sacar adelante la responsabilidad y los fans queden complacidos para cuando se publiquen los nombres oficiales.

Por otro lado, una buena parte del fandom de Avatar no siente confianza alguna por la adaptación de Netflix. Recordemos que en agosto del año pasado los creadores de la serie animada, Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko , abandonaron el live-action debido a diferencias creativas con la empresa. Aunque no dieron especificaciones, tal parece que el estudio no estuvo dispuesto a respetar la visión del famoso dúo y la ira de los fans se hizo notable. Tal vez la salida de Mike y Bryan fue un golpe demasiado duro para la empresa y ahora sí están dispuestos a hacer lo que el equipo original tenía en mente. Pronto descubriremos si la adaptación logra satisfacer los deseos del público.

Avatar: The Last Airbender siempre ha sido popular en la pantalla chica, sin embargo, logró mayor notoriedad en marzo del año pasado cuando fue agregada al catálogo de Netflix en Estados Unidos y el fandom incrementó su número de manera sorprendente. El éxito de la serie inspiró poco después Avatar Studios, empresa que se dedicará a la creación de más aventuras en el mundo Avatar; de hecho, ya están trabajando en una película.

El live-action de Avatar: The Last Airbender todavía no tiene una fecha de estreno.

