Tiembla, Comic-Con: Netflix planea su propia semana geek

¡Es una gran época para ser ñoño! Los cómics son lo de ahora y mientras uno es más geek más al tanto está de lo que ocurre en el cine y la televisión. Es por ello que Netflix está planeando su propio evento virtual para reunir y generar más anticipación para sus títulos originales. Se trata de un nuevo proyecto que se llamará Geeked Week y comenzará la próxima semana. Acá les tenemos todos los detalles.

De acuerdo con información de Variety, la Geeked Week, que se traduciría a “la semana de los ñoños”, comenzará el 7 de junio y terminará el 11 del mismo mes. Habrá paneles y actividades de series como The Umbrella Academy - 93%, The Witcher - 67%, Lucifer - 79%, Masters of the Universe: Revelation, y próximos estrenos como Resident Evil, Sweet Tooth y el live-action de Cowboy Bebop. Todavía no se confirma el calendario en específico, pero se dará a conocer en los siguientes días.

El evento será completamente gratuito y tendrá como objetivo reunir en un mismo lugar a los seguidores del mismo tipo de géneros para así aumentar la anticipación por sus nuevos shows. Suena a algo muy similar a lo que hizo Warner el año pasado con DC FanDome. Ahí reveló varios detalles sobre películas como La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%, The Batman y The Suicide Squad a razón de la cancelación de otros eventos presenciales por la pandemia.

La verdadera pregunta aquí es si no estamos viendo una nueva tendencia de cada estudio por querer tener su propia convención. ¿Qué implicaciones tendrá esto para las distintas Comic-Con? La ventaja de ellas es que son organizadas por terceros, quienes cobran un costo de admisión, a cambio de reunir a un público que, potencialmente, será el consumidor de todos esos programas, filmes, libros o cómics. ¿Qué será de ellas si las grandes productoras deciden formar sus propias reuniones con fans?

No cabe ser muy pesimista. Después de todo, hay lanzamientos de este tipo de programas todo el año. Es decir, incluso si Netflix o Warner o Disney (que también tiene la suya llamada D-23, aunque ocurre cada dos años) deciden guardarse sus mejores sorpresas para sus propios eventos, todavía tienen una extensa lista de títulos para los que quizá quieran utilizar a convenciones más tradicionales. Asimismo, no es lo mismo reunir a los fans que ya tienes que a los seguidores de múltiples franquicias que quizá no han oído de tus nuevos proyectos porque no los conocen tanto.

Con este tipo de evento, Netflix muestra de nuevo que no tiene reparo en gastar el dinero y los recursos necesarios para mejor posicionar sus producciones. La plataforma ya se ha mostrado implacable en perfeccionar sus campañas para las temporadas de premios y parece sólo lógico que hiciera lo mismo para las series y programas que intenta volver fenómenos culturales y con los que pretende ganar cada vez más suscriptores.

La Geeked Week tendrá su propio sitio web. Se espera que en los siguientes días se hagan los anuncios oficiales sobre los eventos en específico, así como los horarios. Les recordamos que serán de acceso gratuito y a nivel global, por lo que incluso si no les queda uno, habrá retransmisiones y recapitulaciones para que estén al tanto de todas las noticias. Así que marquen el calendario para los días del 7 al 11 de junio porque Netflix viene con todo.

