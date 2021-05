Todd Phillips ya habría firmado para escribir Joker 2

A exprimir cada centavo. Esa es la lógica de Hollywood. Luego de que Guasón - 91% rebasara la marca de los US $1,000 millones a nivel mundial, no es una sorpresa que el estudio Warner Bros busque cómo seguir capitalizando en la adaptación de DC. Lo que sí es una sorpresa es que para la secuela ya hayan convencido al director y guionista Todd Phillips de regresar para escribir una Joker 2, la siguiente entrega en otra franquicia.

De acuerdo con un artículo de The Hollywood Reporter, Todd Phillips ya habría conseguido un contrato para escribir Joker 2. Hay que tener cuidado con tomar esto como cien por ciento confirmado, porque esto surge a raíz de la mención que hace un reporte sobre los mejores abogado de Hollywood, uno de los cuales es Warren Dern, miembro de la firma Sloane Offer Weber & Dern, quien tiene entre sus clientes al cineasta.

Lo que se dice, en una breve semblanza de este abogado, es que ha conseguido que “Todd Phillips consiguió un contrato para co escribir la siguiente entrega de Joker”. Quizá, inadvertidamente, ha revelado que la secuela es un hecho y se está trabajando en ello. En el pasado, el director ha mandado señales mixtas y ha puesto algunas condiciones para regresar, al igual que lo ha hecho el protagonista Joaquin Phoenix.

Guasón - 91%, en caso de que no la hayan visto, es la historia de Arthur Fleck (Phoenix), un payaso que sueña con convertirse en comediante. Luego de una serie de situaciones, el personaje comienza a perder la cordura e incidentalmente se convierte en un símbolo de protestas sociales contra la corrupción y élite de ciudad Gótica, tras asesinar a un trío de bravucones y a un presentador de noticias en televisión en vivo.

La película se puso en la mira de los ejecutivos por la apabullante taquilla que obtuvo contra el muy pequeño presupuesto de apenas US $50 millones. Aunque se concibió como una historia única, dado que el filme está basado en el clásico villano de DC e incluso muestra a un pequeño Bruce Wayne, siempre cabe la posibilidad de que se continúe con el personaje. Particularmente, cuando al final, pierde totalmente la cordura y se convierte en un psicópata.

Por si el éxito comercial no fuera suficiente, Joker se llevó el León de Oro, a Mejor Película, uno de los premios más importantes, en el Festival de Venecia, donde debutó, y luego en los premios Óscar donde Phoenix se llevó el galardón a Mejor Actor. Aunque estuvo envuelta en una polémica por la supuesta apología del uso de armas de fuego, un tema sensible en Estados Unidos.

¿De qué trataría Joker 2? Uno puede imaginarse que seguiría al protagonista una vez que se ha abandonado a la vida delictiva o quizá podría seguir con el tema de la revuelta e inconformidad en Gótica, el cual realmente no se resuelve en el filme. No queda más que esperar a ver si en verdad Phillips ha aceptado continuar con la saga y si Phoenix le seguirá. De momento, Warner Bros y DC parecen estar concentrados en seguir con el DCEU, con filmes de esa saga que actualmente están en producción como Flash, Aquaman 2 y Shazam: Fury of the Gods.

