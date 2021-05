Zack Snyder estuvo en pláticas para hacer una película de Star Wars antes de que Disney comprara Lucasfilm

En una época no tan lejana, a principios de 2013, Vulture dijo que Zack Snyder estaba desarrollando un spin-off de Star Wars con toques de Akira Kurosawa , los cuales ya están en la trilogía original, en realidad. Fue un rumor muy persistente y que hizo soñar a muchos porque se decía que iba a ser su propia versión de Los Siete Samurais - 100%, pero protagonizada por Yoda, como único sobreviviente de un grupo de jedi. Eso se dijo en la época en que salió El Hombre de Acero - 55%. Muchos informantes y conocedores de la industria negaron que eso fuera a pasar. El propio Snyder ha revelado que eso no era un rumor.

Suscríbete aquí a Disney Plus

En el mundo en que Lucasfilm aún no era comprado por Disney, Zack Snyder, en verdad, quería dirigir un spin-off de esta franquicia. Así lo reveló en el podcast Happy Sad Confused. Al parecer esa película no iba a ser protagonizada por ningún personaje que haya visto antes, así que nada de Yoda, y ocurría en su propio rincón de ese universo. No dijo nada de la trama ni de que se iba a conectar con las demás películas de la franquicia. Lo que reveló es que esa idea aún existe y podría convertirse eventualmente en una película de ciencia ficción, pero una que no va a tener ninguna relación con Star Wars:

Sí. Hablamos de eso, pero nunca… Tú sabes. He estado trabajando en eso, sólo que alejado del universo de Star Wars, simplemente por mí mismo, es sólo una cosa de ciencia ficción. Aún es una cosa de ciencia ficción, es la misma historia. Yo voy a dejar a Star Wars ser Star Wars y yo sólo… tú sabes. El niño de once años todavía quiere hacer eso, ahora sé cómo hacerlo, así que quizá lo veamos algún día.

En otras palabras, ese proyecto no ha muerto, sólo que ya no va a tener ninguna relación con la famosa franquicia de la galaxia muy lejana. Tiene sentido. Hay que recordar que recientemente el directo reveló que se muere por dirigir una película sobre Star Wars, pero eso muy probablemente no va a pasar jamás. ¿La razón? Después de la muy mala experiencia que pasó con Warner, el director ahora es consciente de que no sirve para trabajar en franquicias ajenas porque el quiere seguir su visión en todas sus películas y no la que el estudio le quiera imponer. Justo por eso piensa que no podría dirigir ninguna película de Star Wars con Lucasfilm:

También lee: Zack Snyder enseña cómo hacer películas en una nueva serie de YouTube para Netflix

Donde se ponen complicadas las cosas es cuando tomas a un director con un punto de vista personal y le pides que participe en una cosa que no está pidiendo eso. ¿El cineasta jornalero? Hay muchos de ellos y son buenos. Simplemente sucede que yo tengo un punto de vista específico. La lección que he aprendido es que es mucho más fácil para mí, como cineasta, crear un mundo e invitarte a él. En contraposición conmigo diciendo ‘Déjame poner mi engrane en tu rueda’. Yo amaría hacer una película de Star Wars. Sé mucho sobre eso, pero no creo que sobreviviría [al proceso].

Ahora sabemos que mejor prefiere dirigir al similar a Star Wars, pero que ocurra en un universo de su propia creación. Esto es lo mejor. Así tenemos la garantía de que vamos a ver el Snyder Cut. Siempre es bueno conocer nuestros propios límites. Este director ya sabe que no puede trabajar en un ambiente donde no se respete su visión; en otras, palabras, en donde no lo dejen hacer una película de Zack Snyder en contraposición con una película de Warner o Disney. Lo único que falta es que este proyecto de ciencia ficción pase de ser una idea a una realidad. Es cuestión de esperar.

No te vayas sin haber leído: Star Wars: fans exigen una película o serie secuela para Han Solo