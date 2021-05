Zack Snyder enseña cómo hacer películas en una nueva serie de YouTube para Netflix

Algo que no está abierto a debate es que Zack Snyder tiene muchos fans. Gracias a ellos La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% es una realidad que todos pudimos ver en marzo de este año. Sus seguidores han estado luchando a capa y espada para poder ver restaurado el Snyderverso que Warner no está dispuesto a hacer.

Estos mismos fans probablemente amarían poder ver videos en los que Zack Snyder hable a detalle de su proceso creativo y enseñe cuáles son sus métodos para crear películas. Por suerte, esto ya es una realidad. Netfix acaba de lanzar el primer episodio de una serie de Youtube llamada Zack School (vía Collider). La serie va a constar de cuatro episodios que van a estar disponibles cada semana en el canal de YouTube de Netfflix llamado Netflix Film Club.

Como bien informó Collider, esta va a ser la temática de los episodios y su fecha de lanzamiento:

El primer episodio de Snyder School [‘Zack Snyder Breaks Down Army of the Dead's Epic Opening Titles’] ya está disponible. El segundo episodio, ‘Lights, Camera, Action’ [‘Luces, cámara, acción’], el cual se centra en cinematografía y rodaje de escenas de acción, va a salir el 27 de mayo. ‘Making the Cut’ [Haciendo el corte], el cual hablará sobre posproducción, sale el primero de junio, mientras que el último capítulo, ‘World Building’ (‘Construcción del mundo’), sobre crear universos cinematográficos completos, saldrá el 7 de junio.

El primer capítulo, como su nombre lo indica, se centra en el proceso creativo que estuvo presente para filmar la secuencia inicial de El ejército de los muertos - 78%, lo que implica hablar de programas, decisiones estilísticas y arte conceptual. No todo mundo disfrutó por igual de esta película en particular, pero tiene el sello particular del autor. Por ello mismo, aprender cómo la hizo le va a enseñar muchas cosas útiles a los fans de este director. Además, es una buena manera de entender cómo se construye una escena de acción en el cine hollywoodense moderno.

Algo que se debe decir es que Snyder School es la primera miniserie dentro de una serie mayor de Netflix llamada How to Make Movies. Aún no se sabe qué otros directores van a estar involucrados en este proyecto enfocado en revelar el proceso creativo detrás de una cinta. Una forma de adivinarlo es revisar que otros directores tiene una exclusiva próxima a lanzarse en este famoso servicio de streaming.

Pueden observar el primer episodio de la serie aquí:

Hablando de cineastas que tienen mucho que enseñarle al mundo, recientemente Snyder reveló que piensa que cuando Martin Scorsese crítico al cine de superhéroes, el famoso director no estaba hablando de sus películas:

Oh, eso es justo. Martin Scorsese es un genio. Si eres realmente bueno en algo, comentar sobre ese mundo está completamente dentro de tu dominio. Y para nada me hace perder respeto por él. Estoy seguro de que no estaba hablando de mis películas. Puede que haya sido así, pero me gusta pensar que no. Estaba hablando de las otras.

Para el afamado y reconocido director las cintas de superhéroes son lo mismo una y otra vez. Curiosamente dijo esto después de haber visto dos. Es el mismo tipo de crítica que se hacía de las novelas de caballerías. Es muy famoso que en el Quijote un canónigo dice de este tipo de libros que “todos ellos son una mesma cosa”. Cuando se quiere criticar a un género que se sustenta en convenciones lo primero que se hace es simplificarlas y decir que todas son iguales. Es una forma tremendamente reductivista de ver a cualquier género y que lo que revela, más que otra cosa, es tu ignorancia del mismo.

