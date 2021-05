El ejército de los muertos: Hideo Kojima comparte su opinión de la película

El ejército de los muertos - 78% lleva un par de días en la plataforma de Netflix y ya se ha posicionado como lo más visto en el top 10 global. Los fans de Zack Snyder, del género zombie, los adictos a la plataforma y los curiosos, se han arremolinado en torno a la película para convertirla en un gran éxito. Hideo Kojima, famoso diseñador de videojuegos japonés, se une a los espectadores y comparte su opinión a través de redes sociales. No cabe duda de que la cinta está logrando una enorme recepción en todo el mundo.

La nueva película de Zack Sndyer nos presenta la historia de un grupo de mercenarios que decide llevar a cabo el mayor atraco que jamás se haya realizado en la ciudad de Las Vegas justo después de que se produzca una epidemia de muertos vivientes. Para ello tendrán que adentrarse en una zona de cuarentena, con los riesgos que ello conlleva. Aunque las críticas fueron mixtas, vaya que sigue despertando el interés entre aquellos que dedican buena parte de su tiempo al entretenimiento audiovisual. Hideo Kojima, la mente detrás de Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty y Death Stranding - 100%, publica sus pensamientos tras ser testigo:

I watched "Army of the Dead," which is now available on Netflix. It was a painful, entertaining, snydering, zombie movie that entertained me by turning my head into a zombie, not to scare me, not to make me laugh, not to make a metaphor for society. pic.twitter.com/vs6TCptKL2