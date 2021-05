Zack Snyder llama “alucinante” su idea para Army of the Dead 2

Si se quedaron picados por el final de El ejército de los muertos - 78%, no se preocupen. La nueva película de Zack Snyder tenía la intención de comenzar una saga y parece que así será. Aunque ya se habían confirmado planes para una precuela y serie de anime, también parece que el realizador ya tiene en mente la historia de la secuela. En una nueva entrevista adelanta un poco sobre lo que ha imaginado para la misma.

De acuerdo con Polygon, Zack Snyder y su guionista Shay Hatten ya saben hacia donde iría una segunda parte de El ejército de los muertos - 78%. El director explicó que sería muy alocado pensar en las consecuencias del final y cómo podrían continuar con la historia. Al parecer, tal como se adelantó en la propia película, una secuela estaría ambientada en la Ciudad de México:

Shay y yo sabemos exactamente lo que pasa ahora y es alucinante. [Me gustaría explorar esa escena] Lo haría en una segunda parte. Lo que tenemos planeado es demasiado alucinante. Una vez que supimos que Vanderohe había sido mordido y que iba a Ciudad de México, le dije ‘ya sabes lo que va a pasar, verdad?’ Y entonces entré en una racha.

Como saben, al final de la película Vanderohe, el personaje interpretado por Omari Hardwick, sobrevive a la bomba nuclear de Las Vegas al quedar atrapado en la bóveda subterránea del casino. Luego de salir de allí, compra un avión y cuando está a punto de aterrizar en Ciudad de México, descubre que fue mordido por Zeus, el zombi original. Esto quiere decir que se convertirá en un Alfa.

La Ciudad de México no tiene buena suerte con los muertos vivientes. Si recuerdan, durante el recuento de los lugares perdidos antes la amenaza zombi en Guerra Mundial Z - 67% la capital del país es mencionada como una de las que pereció bajo la epidemia. Todo parece indicar que este lugar sería el escenario para la secuela de El ejército de los muertos - 78% y por la forma de describirlo, puede que no salga bien parada.

Con toda la confianza de Netflix en la película y con la creciente popularidad de Snyder, quizá sólo sea cuestión de que el público la pida. Esto dijo sobre la posibilidad la productora Deborah Snyder:

Siempre quieres que la versión de lo que estás haciendo sea tan buena como pueda ser, pero creo que hay más historia por contar y sé que Zack y Shay tienen muchas ideas que están trabajando. Si hay apetito para otra película, creo que estamos listos para comenzar.

Hasta entonces, quienes sí disfrutaron de la película estarán contentos de saber que la precuela, Army of Thieves, que seguirá al personaje de Matthias Schweighöfer, el experto en bóvedas, durante los primeros días del brote ya concluyó su rodaje. Igualmente, hay una serie de anime en camino que está siendo desarrollada. Sólo es cuestión de que la gente lo pida y lo más probable es que el futuro nos depare Army of the Dead 2.

