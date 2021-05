James Bond: productores prometen que las películas seguirán llegando al cine

Una nueva época comienza para el cine y el streaming. La pelea entre los grandes estudios y las plataformas no hizo más que evidenciarse con la pandemia. Una que promete continuar y proteger los lanzamiento en cines es la de James Bond, pues los productores de las entregas han dicho que, independientemente de la adquisición que ha hecho Amazon por el estudio MGM, no tienen planes de que futuras entregas hagan su debut exclusivamente en streaming.

En un comunicado compartido por Variety, los productores Barbara Broccoli y Michael G. Wilson han prometido seguir llevando a James Bond a los cines. Esto en respuesta a la noticia de esta mañana en la que se confirmó que Amazon había adquirido el estudio MGM, el cual tiene cierto poder sobre la saga del espía británico. Sus palabras fueron terriblemente precisas:

Estamos comprometidos con seguir haciendo películas de James Bond para la audiencia global que va a los cines.

Aunque todavía no es claro cuándo entrará en efecto la compra de Amazon, lo que sí sabemos es que no ha cambiado el plan de estrenar No Time to Die, la vigésima película de la franquicia y la última con la versión del actor Daniel Craig, en cines el próximo mes de octubre. Y, por lo visto, los custodios de los derechos del personaje quieren seguir produciendo títulos que tengan como prioridad un lanzamiento tradicional en salas.

¿Cómo están repartidos los derechos sobre el 007? Wilson y Broccoli, que son medios hermanos, son dueños de la productora Eon Productions, la cual tiene un trato con MGM. Éste estudio se encarga de financiar y distribuir los filmes y reparte las ganancias con la primera. Hasta donde se sabe, el par de productores tienen la decisión final sobre todo aspecto creativo de la franquicia, incluyendo el casting, y sobre el marketing de las películas.

No es una sorpresa que ambos se hayan pronunciado al respecto. Después de todo, No time to Die fue una de las primeras películas en retrasar su estreno, una y otra vez, durante el año pasado y ante la incertidumbre de si los cines podrían o no abrir. De momento, parece que nada detendrá al espía de finalmente entregar la aventura final de Craig como el personaje en unos meses y, ni por equivocación la veremos debutar en Prime Video.

La verdadera cuestión será ver cómo se relacionan Broccoli y Wilson con los ejecutivos y creativos de Amazon. Sin duda, una de las razones por las que la plataforma adquirió MGM era para tener acceso a los derechos de sus sagas, no solo para sumarlas al catálogo permanente de Prime, sino para desarrollar nuevos proyectos. ¿Será que se prestarán para algún spin-off televisivo o se mantendrán firmes ante la exclusividad de cines del 007? Pronto lo descubriremos.

De momento, No Time to Die sigue en curso para llegar a principios de octubre en Estados Unidos y probablemente no tarde mucho más en México y el resto de Latinoamérica. La película verá al 007 regresar luego de su retiro para ayudar a una nueva agente a detener a un grupo criminal que podría tener las manos sobre una peligrosa arma. A Craig se suman Lashana Lynch, Ana de Armas y el filme fue dirigido por Cary Fukunaga.

