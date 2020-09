Lashana Lynch dice que No Time To Die es una película feminista y corrige la misoginia de la franquicia

No Time to Die es la siguiente película de la franquicia de James Bond con Daniel Craig, la última de la saga con este actor tras pasar muchos años interpretando al influyente espía británico. En elenco veremos abundantes rostros nuevos, incluyendo los de varias estrellas de gran fama; una de ellas es Lashana Lynch, quien interpretará a Nomi. La actriz se ha entrevistado con TechRadar y ha compartido algunas palabras sobre la línea que seguirá la película: los personajes femeninos serán tratados con la importancia que merecen, lejos de la realidad misógina que vivieron durante muchas décadas. A continuación te presentamos todos los detalles.

Para muchos, las películas de James Bond con Daniel Graig han resultado una especie de sube y baja. Cuando el actor fue anunciado 2005 no todos quedaron convencidos con su apariencia, un tipo de cabello rubio y ojos azules no se parecía a la figura que teníamos por costumbre, pero 007: Casino Royale - 95% fue un inicio poderoso, el nuevo intérprete del espía no pudo tener una mejor introducción. Con 007 Quantum - 64% las cosas bajaron un poco de nivel pero se recuperaron con 007 Operación Skyfall - 93%,007 Spectre - 65% nos trajo otra recaída, situación que nos hace pensar en un porvenir mejor respecto a No Time to Die. Ahora que el final está tan cerca, los guionistas han dado un giro a las viejas leyes y estamos a punto de ver un gran cambio en la historia.

Una de las nuevas integrantes que llegará para conceder el giro es Lashana Lynch, conocida por su aparición en Capitana Marvel - 60%. La actriz declara su gusto por interpretar a un personaje femenino fuerte escrito por guionistas que buscaron los mismos objetivos que ella.

Creo que con la mediación actual de las mujeres, se trata de la forma en que se ven a sí mismas y la forma en que se describen a sí mismas siendo, con las mujeres con las que he estado en contacto, completamente auténticas y sabiendo que son suficientes. Ves eso fluir a través de los personajes en esto, tanto los personajes femeninos que [ya] han existido dentro de la franquicia, como los nuevos, como yo. Simplemente tienes toda esta sensación de empoderamiento que es realmente importante sentir cuando vas a trabajar, pero que también es importante para mostrar a las generaciones más jóvenes que vienen.

Durante algunos meses se pensó que el futuro 007 sería una mujer, sin embargo, rumores nuevos señalan que un hombre podría ser el nuevo elegido para cargar sobre su espalda las aventuras de James Bond, ¿Quién logrará quedarse con el papel y qué nuevos horizontes está por explorar?

La producción de No Time to Die estuvo rodeada de controversia debido a ciertos infortunios. Nos enteramos sobre el accidente de Daniel Craig en el set de Jamaica; las declaraciones de un miembro del equipo quien señaló que el guión estaba siendo reescrito durante las grabaciones; el escándalo de Cary Fukunaga y su aparente desinterés en la dirección de la cinta. Sumado a lo anterior también destaca el importante retraso de la película a causa de la pandemia. No Time to Die iba a llegar a los cines en abril de 2020 pero la enfermedad prevaleció, ahora la tendremos disponible hasta el 12 de noviembre (si es no se vuelve a anunciar otra fecha).

Además de Daniel Craig como James Bond y Lashana Lynch como Nomi, No Time to Die tendrá las participaciones de Ralph Fiennes como M, Naomie Harris como Moneypenny, Ben Whishaw como Q, Jeffrey Wright como Felix Leiter, Ana de Armas como Paloma, Rami Malek como Safin. Por otro lado, el tema oficial de la película ha sido compuesto e interpretado por Billie Eilish, y producido por su hermano Finneas O’Connell, dúo del pop que ha logrado dar un giro a la industria de la música.

