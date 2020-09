Tom Hardy podría ser el sucesor de Daniel Craig como James Bond

Desde hace algún tiempo se sabía que No Time to Die será la última vez en la cual veremos al actor Daniel Craig como el agente 007 en la pantalla grande. Al menos durante los últimos años los rumores no han parado en relación con la franquicia. Algunos medios ponían a Idris Elba como el siguiente Bond y otros decían que se estaba considerando la idea de que una mujer sea la protagonista. Nunca sabremos qué tan reales fueron estos reportes, pero de seguro el estudio ya llevaba años planeando su siguiente movimiento, el cual está cada vez más cerca de confirmarse de acuerdo con nueva e inesperada información.

Al parecer ya encontraron al sucesor de Daniel Craig para la siguiente película del espía. De acuerdo con un reporte de The Vulcan Reporter, Tom Hardy es el actor que protagonizará las siguientes entregas de la longeva franquicia cinematográfica como la nueva versión del personaje creado por el escritor Ian Fleming . Esto no ha sido confirmado de manera oficial, pero son cada vez más fuertes los rumores que apuntan a que el actor de Mad Max: Furia En El Camino - 97% y Venom será el encargado de tomar el lugar dejado por el anterior actor, quien aún tiene una última película pendiente por estrenar.

Según el mismo sitio, el anuncio de Hardy estaba listo para llegar este mes de noviembre, pero dada la situación en la que se encuentra todo por la pandemia de COVID-19 es posible que no suceda en la fecha en la que se había planteado inicialmente. Lo que sí señala, es que de igual forma podría llegar antes de que termine el año, o a principios de 2021 si es que No Time To Die vuelve a ser retrasada. No hay que darle muchas vueltas al asunto para imaginar que el filme podría volver a buscar una nueva fecha de estreno ya que los pocos que se han estrenado, como Tenet - 83%, se han vuelto en fracasos e incluso dado pie a rumores de que los estudios cinematográficos están maquillando las cifras de recaudación para que la situación se vea menos mala.

Mucho se ha especulado sobre otros posibles candidatos para el papel y lo cierto es que hay muchas caras que a los fans de los superhéroes se les harán conocidas. Aparte de Hardy, que actuó en Venom - 35% y se prepara para una secuela que podría reunirlo con el Spider-Man del Universo Cinematográfico de Marvel, también están Idris Elba, actor de las adaptaciones de Thor, Cillian Murphy, a quien pudimos ver en la trilogía de Batman que dirigió Christopher Nolan y Tom Hiddleston, quien aún continúa siendo Loki para las películas (y ahora series) del MCU.

Por el momento quedamos a la espera de saber si United Artists Releasing y Universal seguirán adelante con la distribución de No Time To Die, que se estrenaría en Estados Unidos este 20 de noviembre y en Reino Unido el 12 de ese mismo mes. La película contó con un presupuesto de US$250 millones y será la última de Daniel Craig en el papel de James Bond. Debido a la pandemia esta podría ser la peor despedida que jamás hubiera imaginado el actor luego de tantos años e historias como el espía.

No Time To Die fue una de las primeras películas en ser retrasada cuando la pandemia empezó a afectar a la industria y el mundo durante el primer trimestre de 2020. Mientras otros estudios cambiaban las fechas de sus proyectos con poco tiempo de diferencia, la del agente 007 decidió tomar ese día de noviembre para tratar de anticiparse lo más posible a tener que hacer otros cambios. Lo que nadie en cierto modo imaginó es que ahora que estamos en el último trimestre del año, su estreno aún no sería del todo viable, a menos que estén dispuestos a perder la oportunidad de recaudar millones de dólares a nivel global con un lanzamiento más unificado.

