Confirmado: Amazon compra Metro Goldwyn Mayer (MGM) por extraordinaria cifra

La pandemia de Covid-19 provocó que las salas de cine se vieran severamente afectadas, pero las grandes ganadoras fueron las plataformas de streaming, y Amazon Prime Video, que busca seguir compitiendo con los grandes como Netflix y Disney Plus, acaba de adquirir la compañía Metro Goldwyn Mayer (MGM), lo que asegurará la fidelidad de sus usuarios y atraerá a muchísimos más en los próximos años.

De acuerdo con The Verge, Amazon llegó a un trato con MGM por US$ 8.45 mil millones, el anuncio se dio hoy mismo y se trata de una adquisición de gran valor, pues el catálogo de la compañía cuenta con alrededor de 4,000 películas y 17,000 horas de TV. Las primeras noticias de la compra se dieron a mediados de este mes, cuando Variety reveló que Amazon estaba en negociaciones con MGM.

Entre las propiedades intelectuales más famosas del estudio está James Bond, pero sólo es la punta del iceberg, el estudio tiene casi 100 años de historia y algunas de sus producciones más recientes son muy queridas, como las series The Handmaid’s Tale - 100%, Vikingos - 90%, The Voice y Shark Tank.

Mike Hopkins, vicepresidente senior de Prime Video y Amazon Studios, dijo en un comunicado:

El valor financiero real detrás de este acuerdo es el tesoro de la propiedad intelectual en el catálogo profundo que planeamos reinventar y desarrollar junto con el talentoso equipo de MGM. Es muy emocionante y ofrece muchas oportunidades para contar historias de alta calidad.

En los últimos años el streaming ha cobrado mucha relevancia y ha desplazado a la televisión e incluso al cine como el medio de entretenimiento favorito de las personas; con la pandemia esta tendencia aumentó y ahora los usuarios se encuentran en una guerra de plataformas de streaming, cada una ofreciendo valiosos catálogos con producciones clásicas y originales. Amazon Prime Video nos ha dado grandiosas series y ha adquirido películas de gran calidad, pero la compra de MGM se trata de un parteaguas en su historia.

Otras propiedades valiosas de MGM que estarán en manos de Amazon son clásicos viejos y modernos como 12 Hombres en Pugna - 100%, Bajos Instintos - 54%, Legalmente Rubia - 68%, Juegos Diabólicos - 88%, Toro Salvaje - 98%, RoboCop: El Defensor del Futuro - 88%, El Silencio de los Inocentes - 94%, Thelma & Louise: Un Final Inesperado - 83%, y la saga de Rocky, que cuenta con ocho entregas hasta ahora, incluyendo las dos películas de Creed. Kevin Ulrich, presidente de la Junta de Directores de MGM, dijo (vía Deadline):

Ha sido un honor haber sido parte de la increíble transformación de Metro Goldwyn Mayer. Para llegar aquí se necesitaron personas inmensamente talentosas con una verdadera fe en una visión. En nombre de la Junta, me gustaría agradecer al equipo de MGM que nos ayudó a llegar a este día histórico. Estoy muy orgulloso de que el León de MGM, que ha evocado durante mucho tiempo la Edad de Oro de Hollywood, continuará con su historia, y la idea nacida de la creación de United Artists sigue viva de la forma en que los fundadores la pretendían originalmente, impulsada por el talento y su visión. La oportunidad de alinear la historia de MGM con Amazon es una combinación inspiradora.

Quién sabe qué depara el futuro para los usuarios de streaming, hay muchos servicios para elegir. Recientemente AT&T anunció que WarnerMedia y su compañía de TV Discovery se fusionarán, convirtiéndose en la segunda firma de medios más grande, después de Disney. La fusión también podría dar como resultado que los servicios de streaming HBO Max y Discovery Plus se unan y aumenten el catálogo de forma notable.

