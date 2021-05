Eternals: Fans se muestran emocionados por el primer trailer de la película

La Fase Cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel ha sorprendido a los fans con las series hechas para Disney Plus —Falcon y el Soldado del Invierno - 97% y WandaVision - 95%—, sin embargo, las cintas planeadas para esta nueva fase no han podido estrenarse debido a la pandemia de COVID-19. Luego de un año complicado, este 2021, Black Widow por fin verá la luz en el verano, mientras que Eternals llegará a los cines el 5 de noviembre. El recién liberado trailer de esta última cinta la ha puesto en el centro de la conversación, pues en redes sociales han amado el primer vistazo.

Dirigida por la ganadora del Oscar, Chloé Zhao (Nomadland - 100%, The Rider - 95%) Eternals ha logrado atrapar la atención de una buena parte de los críticos y de los fans de Marvel gracias a su elenco repleto de estrellas, a su recién galardonada directora y ahora al primer vistazo de la película.

La cinta está ambientada después de los eventos de Avengers: Endgame - 95% y se centra en un trágico evento que saca a los Eternals, un grupo de superhéroes más antiguo y poderoso que los héroes que pertenecen y protegen la Tierra, de las sombras y pone su conflicto generacional con los Deviants frente a los ojos del público.

Luego del triunfo de Zhao como mejor directora, por su trabajo en Nomadland, en los Oscar y en otras ceremonias de premios destacadas, las expectativas con Eternals se elevaron demasiado. Además, el hecho de que tenga de protagonistas a actores como Angelina Jolie (Érase Una Vez - 50%), Richard Madden (1917 - 98%), Kumail Nanjiani (Dos Tórtolos - 53%), Salma Hayek (Bliss - 47%), Kit Harington (Game of Thrones - 83%) y Gemma Chan (Locamente Millonarios - 93%) hace que sea una cinta muy esperada.

Ahora, con la primera mirada recién lanzada de esta nueva aventura de superhéroes de Marvel, los fans no se mostraron decepcionados, al contrario acudieron a Twitter para mostrar su entusiasmo por lo que Zhao hizo en el video de poco más de dos minutos de duración.

La película ahora es tendencia a nivel mundial junto con varias de sus estrellas: Harrington, Madden y Jolie están en todas las redes sociales a la luz del avance, pues fueron los más destacados de este trailer. Eternals marcará el comienzo de la era posterior a Endgame y a sus devastadores efectos, por lo que los fanáticos del MCU no pueden perdérsela.

A continuación presentamos algunas de las reacciones más detacadas de los fans al recién liberado trailer de Eternals. La mayoría se han mostrado entusiasmados por esta nueva aventura de superhéroes:

No tengo palabras… solo WOW #Eternals

I have no words... Just WOW#Eternals pic.twitter.com/HUMBbPtfSa — GR 62 🔪 Waiting for Loki (@Ganesha_062) May 24, 2021

MIRA LO HERMOSO QUE ES EL TRÁILER DE ETERNALS OMG #Eternals

LOOK AT HOW BEAUTIFUL THE ETERNALS TRAILER IS OMG #Eternals pic.twitter.com/jwQIexWbXs — lei | loki era (@moonchildloki) May 24, 2021

ESTOY TAN FELIZ DE QUE ESTAMOS CONSIGUIENDO ESCENAS CASERAS #Eternals

Los hermanos Stark se reencuentran, Jon Snow y Robb Stark mis amados #Eternals

the stark brothers are reunited jon snow and robb stark my beloved #Eternals pic.twitter.com/CbhtRqZag0 — rina. (@TSHDRAKE) May 24, 2021

Yo durmiendo esta noche: #TheEternals #Eternals

Yo al ver a los hermanos Stark de juego de tronos en el nuevo trailer de #Eternals del universo marvel: pic.twitter.com/Bzi3lMmp6b — Cynthia Garza (@CynthiaGarza190) May 24, 2021

Apreciemos la belleza de Angelina Jolie en #Eternals pic.twitter.com/sXMOF9iAQD — Gabriel Gauna (@Gabriel18598561) May 24, 2021

yo : Ay si voy a ver #Eternals por la trama

la trama: pic.twitter.com/8lcqPWM4m7 — kei ミ✩ -17 (@iCEVANSTAN) May 24, 2021

Muy contento con todo lo que rodea #Eternals. Marvel lo ha vuelto a hacer, a hecho que personajes super desconocidos tengan nuestra atención. 👏🏻 pic.twitter.com/G4g99PV1XC — ‎⍟ Strip Marvel ‎⍟ (@StripMarvel) May 24, 2021

