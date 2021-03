Dwayne Johnson compartió la primera página del guión de Black Adam, que es una cita de una canción de Johnny Cash, y lanzó una advertencia al DCEU y MCU

Dwayne Johnson ha luchado incansablemente para dar vida a uno de los antagonistas más fuertes del DCEU. Desde el 2009 sabemos que el actor iba a interpretar a Black Adam en una película sobre Shazam, pero esa película no prosperó. En el 2014 se anunció formalmente la película y se ratificó la presencia del actor, pero ya no se sabía con certeza si iba a ser el héroe o el villano. En el 2017 ocurrió uno de los momentos más inesperados en el cine de superhéroes: se anunció que Black Adam tendría su propia película y ya no se sabía si saldría en ¡Shazam! - 88% Luego se supo que el villano de dicha cinta sería otro némesis clásico del héroe: Dr, Thaddeus Sivana (Mark Strong)

Black Adam es sin duda un proyecto que apasiona a La Roca y definitivamente uno del que habla de vez en cuando. En el 2017 dio un discurso muy apasionado en redes sociales en el que dejó muy claro que no deberíamos de verlo como un villano, sino pensarlo más como un héroe. Dicho eso, lo más probable es que lo que salga en la película sea un antihéroe. El punto con este tipo de discurso es que él quiere darle ambigüedad al personaje y darnos una idea de que el público quizá vaya a empatizar con él.

Originalmente se iba a lanzar en diciembre de este año, pero tuvo que retrasarse; en la actualidad aún no hay una fecha de estreno confirmada debido a retrasos relacionados con la pandemia. Todo los estrenos, en general, se han visto afectados por el virus. Dicho esto, Dwayne Johnson posteó un video en su Instagram donde anunció que la película comenzaría a filmarse en tres semanas. Eso es una buena señal. No se limitó a esto, también aparece la primera página del guión. En ella lo único que se ve es el epígrafe del mismo: los últimos versos de la canción “Man in Black”, de Johnny Cash . Todo parece indicar que estas palabras marcaran el tono de la película. El post va acompañado de dicha letra:

Bueno. Amaría usar un arcoíris todos los días. Y decirle al mundo que todo va a estar bien. Pero trato de llevar un poco de obscuridad en mi espalda. Hasta que todo sea más brillante. Soy el hombre de negro.

Aunado a esto, en ese video, el exluchador de la WWE mandó una advertencia al DCEU y MCU sobre la llegada de su personaje al cine:

Yo quería mostrar la primera página del guión, la cual veo cada vez que lo abro. He memorizado esas palabras por años y años, pero les va a dar un ejemplo sobre quién es Black Adam. Quién es para el mundo del Universo de DC, pero también, yo pienso, quién es Black Adam en el mundo de los universos de superhéroes y punto. Y eso es el Universo de DC, pero también incluye al Universo de superhéroes de Marvel. No estoy diciendo que vaya a haber un crossover. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no es no me importa a mí y tampoco le importa a Black Adam: Todos están advertidos, sin importar que sean parte del Universo de DC o del Universo de Marvel. Todos están advertidos

Es un mensaje propio de un luchador, pero ante todo es para dejarnos bien claro que piensa causar un revuelo en el mundo de superhéroes en general con este anithéroe al que va a interpretar. Johnson piensa que el DCEU y el MCU no volverán a ser los mismos después de que salga su película.



