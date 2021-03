Helen Mirren será la villana de Shazam! Fury of the Gods

Aunque en la últimas horas se reveló que algunas películas de superhéroes programadas para 2021 volverán a sufrir retrasados en sus fechas de lanzamientos, o pero aún, llegarán a servicios de streaming directamente, eso no significa que el género vaya a decaer en su producción; los estudios todavía tienen muchos planes para sus fantásticos personajes. Esta tarde por fin tenemos noticias sobre Shazam! Fury of the Gods, la esperada secuela de la cinta que fue un éxito para Warner en 2019. De acuerdo con The Wrap, Helen Mirren ha sido contratada por Warner Bros. para interpretar a la villana de la cinta.

¡Shazam! - 88% llegó a las carteleras del mundo en 2019 y rápidamente pasó a ser un triunfo para el estudio. A nivel global recaudó US $365 millones, una cantidad muy sólida teniendo en cuenta sus US $100 millones de presupuesto. Nos cuenta la historia de Billy Batson, un adolescente que de la noche a la mañana obtiene los poderes del increíble superhéroe Shazam, pero no sabe utilizarlos, por lo que tendrá que recurrir a la práctica en compañía de su mejor amigo, quien está muy emocionado de conocer a alguien con poderes.

De corte más infantil y con mucho humor, ¡Shazam! se convirtió en un producto querido de las audiencias y en una bocanada de aire para Warner, la cual ya había fallado mucho con sus otras producciones sobre superhéroes DC. Pero para la secuela vaya que tiene planes más grandes, así lo demuestra la noticia de hoy, pues ha contratado a una superestrella de Hollywood para el papel de villano.

The Wrap informa que Mirren interpretará a Hespera, una de las hijas del dios Atlas, quienes de acuerdo con la mitología griega son ninfas de notable hermosura encargadas de cuidar un jardín de gran belleza en el norte de África. No se han comunicado más detalles sobre el argumento profundo de la película o sobre otros personajes que intervendrán en la aventura, pero por el título podemos imaginar que realmente nos encontraremos con la furia de algunos dioses poderos. Ya veremos cómo se las arreglan Billy Batson y sus hermanos para hacer frente a la amenaza que se cernirá sobre ellos.

Shazam! Fury of the Gods volverá a ser dirigida por David F. Sandberg, quien en 2019 se sintió muy orgulloso por el éxito de su película. Antes del estreno, muchos tenían poca fe en su triunfo, pues desde los tráilers se veía como una cintaa muy diferente a lo que vemos generalmente en el Universo Extendido de DC. Pero el equipo creativo de Shazam! demostró que algunas buenas risas junto a adolescentes pueden sacar adelante cualquier proyecto. Vale la pena preguntarse si la secuela logrará superar a su predecesora en taquilla.

Después de ¡Shazam!, el DCEU presentó al mundo Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn - 75%, Mujer Maravilla 1984 - 76% y La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%, las primeras fueron recibidas con críticas mixtas, pero la última ha sido todo un evento, algo monumental. Los personajes de Justice League se han redimido por completo con esta película, los comentarios han sido excelentes y ha tenido buena venta en plataformas de streaming.

¿Podrá el Universo Extendido de DC continuar con pasos firmes? Muchas de sus películas han fracasado estrepitosamente, pero aunque el destino de muchos de sus elementos todavía es incierto, tal vez en el futuro logremos observar un DCEU realmente consolidado, en el que sus personajes y directores logren trabajar en armonía, con ideas bien conectadas y precisas.

El siguiente gran estreno de la saga es The Flash, con una fecha programada para 4 de noviembre de 2022. Luego de aquella increíble escena junto al personaje en La Liga de la Justicia de Zack Snyder, los fans esperan algo excelente para la aventura en solitario.

