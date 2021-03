Liga de la Justicia de Zack Snyder: se revela el título oficial del epílogo

Poco antes del estreno de La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% en plataformas de streaming, el director anunció que su película estaría dividida en varias capítulos. A través de redes sociales anunció los títulos de las primeras seis partes, sin embargo, para el final también tuvimos un epílogo. Ahora el director acude una vez más a su perfil en Twitter para compartir con el mundo el nombre de la última parte, seguramente los fans estarán muy complacidos con el resultado. En los siguiente párrafos comentamos todos los detalles.

Los títulos de los capítulos ahora los conocemos muy bien: Part 1: Don't Count On It, Batman (Parte 1: No cuentes con eso, Batman); Part 2: The Age of Heroes (Parte 2: La era de los héroes); Part 3: Beloved Mother, Beloved Son (Parte 3: Madre amada, Hijo amado); Part 4: Change Machine (Parte 4: Cambiar de máquina / máquina de cambio); Part 5: All The King's Horses (Parte 5: Todos los caballos del rey); y Part 6: Something Darker (Parte 6: Algo más oscuro). Los fans quedaron absolutamente complacidos con la información concedida por el director, pero ahora tenemos algo más para añadir a la enciclopedia del Universo Extendido de DC. Aquí el más reciente post del cineasta en Twitter.

Epílogo: Un padre dos veces

El título del epílogo obviamente se refiere a las palabras grabadas de Silas a su hijo Victor Stone. En esta parte de Zack Snyder's Justice League fuimos testigos de una de las escenas más esperadas desde los tráilers, el famoso evento evento Knightmare: Mujer Maravilla ha muerto, Aquaman también (por lo que Mera toma su lugar en la Liga de la Justicia), Superman ha visto la muerte de Lois Lane y se ha transformado en villano, por lo que Batman debe trabajar con Cyborg, The Flash, Deathstroke, Mera y The Joker. Ya veremos si en el futuro se resuelve esta historia dejada a medias.

Zack Snyder's Justice League se está convirtiendo en la solución momentánea al letargo del DCEU que, por desgracia, Mujer Maravilla 1984 - 76% no fue capaz de arreglar. La película de 2017 resultó en un fracaso para Warner, pero la insistencia de los fans ha hecho posible el desarrollo del sueño que muchos creyeron irrealizable. Los miembros del movimiento conocido como #ReleaseTheSnyderCut se esforzaron de maneras sorprendentes para llamara la atención del estudio, y para mayo del año pasado consiguieron lo que tanto esperaban. Ahora ya tienen la prueba de que la visión de Snyder si se encuentra a la altura de los personajes DC.

A diferencia del Universo Cinematográfico de Marvel, el Universo Extendido de DC no ha salido tan bien posicionado en la industria del entretenimiento. A pesar de los esfuerzos, esta última saga no pudo equiparar a la primera en constancia e ingresos, por lo que al menos en la pantalla grande podemos decir que los Vengadores son los menos exitosos de la escena. El cine de superhéroes ha observado un aumento contundente en su producción durante la última época, dando paso a varias de las cintas más taquilleras de todos los tiempos. Pero tal vez Zack Snyder's Justice League sea lo que cambie las cosas para el futuro.

La siguiente película del DCEU es The Flash, dirigida por Andy Muschietti y protagonizada por Ezra Miller, actor que nos sorprendió en Zack Snyder's Justice League con una intervención fenomenal. La aventura en solitario de Barry Allen debe estar a la altura o por encima de los observado en el corte de Zack, por lo que esperamos un enorme esfuerzo por parte de su equipo creativo. Las grabaciones comenzarán en abril en Reino Unido y, de acuerdo con IMDb, tiene un estreno en salas programado para el 4 de noviembre de 2022.

