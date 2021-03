Zack Snyder: Secuela de La Liga de la Justicia podría ser un cómic con el apoyo de fans

Después del estreno de La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% queda claro que los fans no se conformarán con esta película, ahora la campaña #RestoreTheSnyderVerse cobrará más fuerza que antes, pues el final de la cinta nos dejó con muchas ganas de más. No obstante, nadie sabe si Warner aprobará esa idea de continuar con las secuelas, ya que las películas que siguieron a Liga de la Justicia se alejaron demasiado de lo planeado por Zack Snyder.

También lee: Suscríbete aquí a Disney Plus

De acuerdo con Comic Book, es posible que las secuelas lleguen no en largometrajes sino en forma de cómics. Como todos los que ya vieron La Liga de la Justicia de Zack Snyder saben, el futuro es muy oscuro, pues además de que la Tierra es invadida por Darkseid, Superman se vuelve malo y varios de los héroes mueren en la lucha contra el tirano extraterrestre.

Zack Snyder ya habló en una entrevista sobre un proyecto que tenía junto a Jim Lee, CEO de DC Comics, de hacer una historieta sobre el mundo post-apocalíptico que vislumbramos en visiones y en el epílogo de Liga de la Justicia, se trataría del origen de las escenas que ya fueron presentadas, donde vemos a un reducido grupo de héroes que lucha por sobrevivir y revertir el apocalipsis.

En declaraciones recientes Snyder se ha mostrado un tanto pesimista sobre dirigir nuevas entregas de Liga de la Justicia para Warner Bros., pero en entrevista con Comic Book Movie dijo que el apoyo de los fans podría hacer que sus secuelas cobraran vida como cómics (vía Comic Book):

También lee: Las similitudes entre La Liga de la Justicia de Zack Snyder y Avengers: Infinity War / Endgame

La exposición en Dallas a la que se refiere Snyder contenía los dibujos que Jim Lee realizó para acompañar el resumen de lo que tratarían las secuelas de Liga de la Justicia, incluso él mismo las compartió y las comentó en su Twitter hace días. Gracias a la filtración de esa exhibición los fans pudieron conocer a detalle el plan que tenía Snyder para la saga.

...would ever see the light of day. And here we are, 6 years later & these whiteboards (although now finished—this was just a WIP snap) are encased in lucite & on display in the @attdiscoverydistrict lobby of ATT to promote the upcoming release of @snydercut on @hbomax.(2/6)