Zack Snyder envía un emotivo agradecimiento a los fans por el éxito de Liga de la Justicia

La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% está aquí, los fans han podido disfrutar de la épica película que el director planeaba darnos hace más de tres años. La espera valió la pena, el corte de Zack Snyder (300 - 60%, Watchmen, Los Vigilantes - 65%, El Hombre de Acero - 55%) es muy superior a Liga de la Justicia - 41% y todo indica que ha sido un éxito en todas las plataformas donde se ha estrenado.

Para Snyder se trató de una obra particularmente especial, ya que no sólo la hizo con todo su amor por los superhéroes de DC, también la hizo como un homenaje para su hija Autumn, quien se suicidó en marzo de 2017 y lo orilló a abandonar la producción, tras lo cual fue sustituido por Joss Whedon (Avengers: Era de Ultrón - 75%, Mucho Ruido y Pocas Nueces - 84%, Los Vengadores - 92%), director que alteró en gran medida sus planes.

Según algunos medios, HBO presentó problemas en Asia por la gran cantidad de demanda de La Liga de la Justicia de Zack Snyder, y eso aunado a la respuesta que tuvo entre los fans, ha conmovido al director, que ahora responde con un mensaje donde vuelve a agradecer a los fans y dice que valió la pena:

You all are the best. Thank you for your overwhelming support of Zack Snyder's Justice League. #SnyderCut #UsUnited pic.twitter.com/t7wgaj5NqC