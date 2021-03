La Liga de la Justicia de Zack Snyder: Fans se burlan de la música de la Mujer Maravilla

Ahora que La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% ya está en HBO Max, además de que también está disponible en otras plataformas en los países donde el servicio aún no llega, los fanáticos encuentran mucho que amar en la adaptación de cuatro horas que presenta al grupo de superhéroes en la forma que debió llegar al cine en 2017. Como sabrán, muchas cosas sucedieron entre la filmación de esa película y su paso por los cines, además de la campaña #ReleaseTheSnyderCut. Ahora que estamos del otro lado, hay muchas cosas que se están celebrando de la cinta que parece haberse ganado un consenso abrumador .

Liga de la Justicia - 41% no tenía mucho sentido, sus colores aparentemente necesitaban una corrección y hubo muchas escenas incluidas para distraer al público en lugar de aportar a la historia, lo cual hizo que se perdiera el contexto. Pero eso no fue todo, ya que también redujo y cambió drásticamente la participación de personajes como Cyborg y Wonder Woman. Lo que se ve en el corte de Zack Snyder reivindica a ambos y los muestra en la forma en que debieron estar originalmente. No cabe duda que la princesa amazona siempre iba a ser uno de los grandes puntos de interés y en esta ocasión no defraudó.

Bajo la dirección de Joss Whedon, Wonder Woman solía ser fotografiada por debajo de la cintura, de modo que la cámara subía por su corta falda de batalla, como si eso fuera algo que la audiencia estaba desesperada por ver. Peor aún, fue introducida en las escenas primero a tope. Cualquiera que haya seguido el trabajo de este director en el cine y la televisión notará que no es la primera vez que lo hace, solo que en esta película quizás se aprovechó de la fama del personaje para incluso hacer que The Flash se le cayera encima en uno de los momentos más incómodos de toda la historia.

Afortunadamente, La Liga de la Justicia de Zack Snyder la toma como la superheroína que es y le da grandes escenas de acción, momentos inspiradores y una mayor participación al contarle a Bruce Wayne quién es Darkseid y lo que tuvieron que hacer los héroes hace miles de años para evitar que el villano pueda destruir su mundo. La música que suena cada vez que Diana entra en escena también es uno de los puntos destacados de la cinta y muchos fans lo señalaron en redes sociales.

De todos los héroes del DCEU, Wonder Woman es la única cuyo tema principal es reconocible y extremadamente popular. La canción compuesta por Hans Zimmer y Junkie XL fue la mejor introducción para el momento en el que entró en la batalla de Batman y Superman contra Doomsday en la cinta Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%. Ese tema musical ha sido objeto de muchos covers que los fans suben a Internet y no hay otra película de superhéroes que haya logrado lo mismo para un solo personaje.

Pero la forma en la que se musicalizaron las escenas que involucran la amazona, interpretada por Gal Gadot, también fue motivo de burla por parte de algunos fans que han encontrado curioso el cambio de música cuando se trata de Wonder Woman. Los comentarios incluyen comparaciones con la banda sonora de The Witcher - 67%, gente refiriéndose a ella como “la música mística” de la Mujer Maravilla y todo tipo de memes para hacer énfasis en esto.

nadie:

la música de wonder woman: (ooooaaaooooeeeooaoaaaoooo) pic.twitter.com/BRIjrd9Eyr — Ignacio Balbuena (@ignaciobalbuena) March 19, 2021

"Wonder Woman se prepara unas salchipapas"



La banda sonora del Snyder Cut: pic.twitter.com/ma51IoisRr — ⚡ Acor ⚡ (@Acor1597) March 20, 2021

La música cada vez que Wonder Woman se movía... pic.twitter.com/FXGAc1P0Dx — MrNC (@MrNCRPR) March 19, 2021

Dos cosas de las que me quejaría de #JusticeLeagueSnyderCut, son:

1. El formato de imagen que le dieron

2. La música de lamento que ponen cada vez que aparece Wonder Woman.



Fuera de eso, cuatro horas de puro power 👊🏻💥 — Ramón Villar 🇲🇽 (@ikaro_villar) March 19, 2021

cada vez que Wonder Woman sale en pantalla suena la música de combate de The Witcher 3 , que es esto?? xdddddd — 🍮 𝖊𝖑 𝖕𝖚𝖒𝖆𝖘𝖎𝖙𝖔 🍮 (@Puma_Platinum) March 19, 2021

Si hay algo que no quiero oir nunca más en mi vida, es la música que ponen cada vez que aparece Wonder Woman... Si me hacen una versión sin eso, hasta la miraría de nuevo sin problemas — ⍟ ۞ maxximoon ϟ ⊗ (@Maxximoon) March 20, 2021

Me hacen mucha gracia los planos cercanos a Wonder Woman en slow motion con música mística de fondo porque me recuerda a las típicas escenas meme del cine indio. — Iban (@Ibiceus) March 19, 2021

La música del #SnyderCut cada vez que sale Wonder Woman o las Amazonas: pic.twitter.com/x2czsmvkzI — Tebo Kyon ⚾🎙️🇲🇽 (@TeboKyon) March 19, 2021

Wonder Woman: respira



La musica en ZSJL: pic.twitter.com/Qh2UWgguJ3 — Padre made in USA en Disney Plus España o barbarie (@ZanahorioXIV) March 19, 2021

Queda claro que no es necesariamente una reacción negativa hacia este aspecto de la película, que ha encontrado mucho amor en el público desde su estreno el pasado 18 de marzo. En la actualidad, la película tiene una puntuación de la audiencia casi perfecta en Rotten Tomatoes y también es una de las mejores puntuadas en IMDb, así que es seguro decir que ha cautivado a la audiencia, que espera que Warner Bros. pueda considerar volver canon esta cinta.

