Zack Snyder nunca se ha reunido con Kevin Feige para discutir la posibilidad de dirigir una película del MCU

En diciembre del 2019 Kevin Feige dio una conferencia en la New York Film Academy. En esa ocasión alguien le preguntó cómo es que seleccionan a los directores que darán forma al MCU. Lo que respondió es que la admiración juega un papel clave para querer que alguien se una a sus filas:

Nuestro criterio de selección se reduce a dos cosas. Tienes que hacer algo que aparezca en nuestro radar y no tiene que ser una película enorme. Puede ser una serie de televisión ingeniosa, como en el caso de los Russo; puede ser una película pequeña, como fue el caso de Cop Car de Jon Watts, quien dirigió las películas de Spidey para nosotros. También fue el caso de The Rider, de Chloé Zhao, quien está haciendo The Eternals. Tienes que hacer algo que muestre quién eres y el potencial de lo que puedes hacer. Luego tenemos muchas reuniones para ver si estamos en la misma página, creativamente hablando, y para saber si es alguien con quien podamos estar día y noche durante tres años, lo cual es muy importante. Todo se reduce a hacer algo que deje una huella, sin importar el alcance o el tamaño y que demuestre que tan ingenioso eres. Es simplemente eso.

Dicho esto, en una entrevista con Josh Horowitz, de MTV News, reveló que él nunca ha sido contactado por Kevin Feige, pero eso no evitó que elogiara a la mente creativa detrás del MCU y, en sí, a Marvel:

Nunca nos hemos reunido. Ha hecho un trabajo increíble, asombrosamente bello y, siendo honestos, han explorado todas las posibilidades. Han puesto sus manos en todos los géneros posibles. Han utilizado a sus personajes, ahora que lo pienso, de formas experimentales, y ahora están lo suficientemente seguro para explorar las posibilidades. Ya no están jugando a la defensiva, lo cual es sorprendente

Tiene sentido que en el pasado no se hayan reunido; el director estuvo completamente comprometido con la competencia desde el 2009. Snyder fue la mente maestra detrás de lo que podríamos llamar la primera fase del DCEU. Sus pies parecían estar muy firmes en Warner cuando dirigióBatman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%, pero después de que no cumpliera con las expectativas de los ejecutivos, la confianza en él se perdió. Ya no quisieron seguir su visión para Liga de la Justicia - 41%. La presión del estudio para el cambiar el tono de su película, aunado a una tragedia familiar, hizo que decidiera abandonar dicho filme. Es un milagro que haya podido lanzar La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%. Si esto ocurrió es porque los fans demostraron que había una audiencia para dicho filme y la compañía buscaba una exclusiva que atrajera suscriptores para HBO Max.

Dicho lo anterior, Warner dejó claro que el Snyder Cut no es parte del canon de su DCEU y no parecen tener demasiado interés en producir las secuelas. Si bien el director está contento con su relación actual con Netflix, eso no quita el hecho de que es un director experimentado en el género del que Feige y compañía podrían sacar provecho. No sería la primera vez que contratan a alguien de la competencia. Recordemos que Doctor Strange in the Multiverse of Madness va a ser dirigida por Sam Raimi , quien fue el encargado de la trilogía de Spider-Man de Sony. También hay que tomar en cuenta que James Gunn está dirigiendo la secuela del Escuadrón Suicida - 25% para Warner y en cuanto terminé regresará a Marvel para dirigir Guardians of the Galaxy Vol. 3 . En ese sentido, haber sido parte de DC no parece ser un impedimento.

Existe la posibilidad de que, por el tono de las cintas de Snyder, Feige piense que no están en la misma página, pero no descartaría la posibilidad de que en un futuro lo contacte. Sólo el tiempo lo dirá. Podríamos llegar a vivir en el mundo en que el director traslade su particular visión de los superhéroes a Marvel.

