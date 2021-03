Piden cancelar a Tony Stark por no pagar a los Vengadores y los fans lo defienden

Muy de vez en cuando las cosas se ponen demasiado locas en redes sociales, sobre todo con el tema de la cancelación, algo que últimamente ha rozado niveles extremos en los que no podemos evitar pensar que la gente tiene demasiado tiempo libre. Tras el lanzamiento del primer capítulo de Falcon y el Soldado del Invierno - 97%, algunos en Twitter aparecieron con la iniciativa de cancelar a Tony Stark debido a que no les pagó a los Vengadores durante su tiempo de servicio. Por fortuna, son más los que señalan que buscar cancelar a un personaje ficticio es simplemente estúpido. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Suscríbete aquí a Disney Plus

Tony Stark se transformó en el salvador del universo al finalizar Avengers: Endgame - 95%. El héroe tomó la decisión de ofrecer su vida para salvar la del resto, chasqueó los dedos con las gemas incrustadas en su guante y selló para siempre el destino de Thanos y su ejército. Aquello fue todo un evento para los seguidores del MCU, y para siempre se recordará el sacrificio del buen Tony por la estabilidad del cosmos. Pero no todos están satisfechos con sus acciones, en especial tras el estreno del primer capítulo de Falcon y el Soldado del Invierno, mismo que nos habla sobre la precariedad en la que viven los personajes principales y sus familias.

El episodio de la serie Marvel confirma que Tony Stark no le pagó a los Vengadores por salvar al mundo, así lo mencionó Sam a un joven soldado que le hizo algunas preguntas. El superhéroe acorazado hizo enfurecer a algunos usuarios de las redes sociales debido a que teniendo una fortuna incalculable, nunca cedió un sólo dólar a sus compañero. Para algunos esto fue suficiente y en Twitter comenzaron a publicar palabras en contra del personaje, no solo por su "tacañería", también por haber obtenido sus ingreso del mercado de armas. En este caso, parece que la industria de la cancelación está llegando demasiado lejos.

Te invitamos a leer: Oscar Isaac ya está entrenando la coreografía de las escenas de acción de Moon Knight

Pero aunque algunos se pusieron en contra de Stark, una buena parte de las redes sociales opina que esta cancelación no tiene sentido alguno. No solo porque el personaje se redimió de cualquier mala acción al sacrificarse por el universo, también porque se trata de alguien que no es real. El superhéroe todavía tiene muchos seguidores en todo el mundo y es obvio que este pequeño tropiezo no le afectará a largo plazo, sigue siendo un gran querido de la industria del entretenimientos.

A continuación te presentamos una serie de tuits que hablan sobre cancelar a Tony Stark, algunos están a favor y muchos otros en contra.

No me trae alegría, pero creo que tenemos que cancelar a Tony Stark. Sí, murió para salvar el universo, pero ¿un ex traficante de armas que no pagaba a sus trabajadores? Sáquenlo de escena.

It brings me no joy, but I think we have to cancel Tony Stark. Yeah, he died to save the universe, but a former arms dealer who didn't pay his workers?? Get him out of the paint. #TonyIsOverParty — Harrison Faigen (@hmfaigen) March 20, 2021

Hablemos de cómo las explosiones de Tony alrededor de Wanda probablemente desencadenaron un flashback de la bomba Stark en su apartamento. Puede formar un campo de fuerza o un escudo, pero la forma en que tropezó y se aferró a Clint muestra que en ese momento se sintió como una niña aterrorizada de 10 años nuevamente.

Let’s talk about how Tony’s explosions all around Wanda probably triggered a flashback to the Stark bomb on her apartment. She can form a force field or a shield, but the way she stumbled and held onto Clint shows that in that moment she felt like a terrified 10 year old again. pic.twitter.com/s5F9k3Kb7p — noelle ᱬ (@witchywandas) March 20, 2021

Mientras que el episodio piloto de Falcon And Winter Soldier se estrena, estos wokes con sentimiento están tratando de cancelar a Tony Stark. Culpándolo por no 'dar salario' a los miembros de los Vengadores. Se están olvidando que ser un 'héroe' es hacer algo que no se aprecia ni se paga.

You see as the Pilot Episode of #FalconAndWinterSoldier rolls out, these feeling entitled wokes are trying to cancel Tony Stark out. Blaming him for not "giving salary" to the Avengers Members.



Forgetting that being a "hero" is doing something unappreciated/ unpaid. — Charles Dirnt (@TheBoy_General) March 21, 2021

Escuchen, no soy fan de Tony, pero la cantidad de gente que intenta cancelarlo por no pagar a los Vengadores es ridícula: el hombre no era su empleador, ¿cómo van a enfadarse porque no les pague?

Listen I am not a Tony fan, but the amount of people trying to cancel Tony for not paying the avengers is ridiculous 😭 the man wasn’t their employer how y’all gonna get mad for him not paying them???#TonyStark #FalconAndWinterSoldier — 𝐄𝐂𝐇𝐎🦋 (@xhawksgf) March 20, 2021

¿La cultura de la cancelación realmente está tratando de ir por Tony Stark? ¿Están bromeando? Todos ustedes necesitan salir y ver el sol.

Cancel culture is really going for tony stark??? Are you kidding me y’all mfs needa get out and see the sun — Richard (@lilchestdawg23) March 20, 2021

¿Cancelar Tony Stark? ¿TONY STARK? Superhéroe de ficción que muere, ¿no? Estoy en shock.

Cancel Tony Stark? TONY STARK?? Fictional superhero he die no? Omo.. pic.twitter.com/G7B1IphCIJ — Mr. Punchline (@cue_li_beast) March 20, 2021

¿Están tan desesperados por cancelar a Tony Stark por algo que es estúpido?

are yall this desperate to cancel tony stark over something it's embarrassing smh — zayn♤ | tfaws era (@jewwuu) March 20, 2021

Los MCU Stans están tratando de cancelar a Tony Stark porque no les pagó a los miembros de los Vengadores aunque: 1. no era el líder, Cap lo era, 2. literalmente les dio a todos un hogar en un enorme complejo en la sede de los Vengadores, 3. él diseña y construye su tecnología y armas.

The MCU Stans are trying to cancel Tony Stark because he didn't pay the members of the Avengers even though..



1. He wasn't the leader, Cap was

2. He literally gave them all a home in a massive complex at Avengers HQ

3. He designs and builds their tech and weapon's. pic.twitter.com/0L4KND14Hp — That REDACTED Guy (@REDACTEDSpider) March 20, 2021

También puede interesarte: Echo tendrá serie spin-off tras su aparición en Hawkeye