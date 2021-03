Oscar Isaac ya está entrenando la coreografía de las escenas de acción de Moon Knight

Poca información se ha tenido de la serie de Moon Knight de Disney Plus. Lo primero que se supo, en noviembre del 2019, es que su showrunner sería Jeremy Slater , quien es más conocido por haber fungido este papel en The Umbrella Academy para Netflix. En octubre del año pasado se anunció que el egipcio Mohamed Diab, quien en 2016 fue ganador en Cannes del premio Un Certain Regard por su largometraje Clash - 92%, será el director encargado de esta serie. Ese mismo mes se anunció que Oscar Isaac estaba en negociaciones para interpretar al exmercenario Marc Spector, mejor conocido como Moon Knight. En enero de este año se confirmó que el actor guatemalteco interpretaría ese papel, se añadió a la actriz May Calamawy (Ramy) y se anunció que Ethan Hawke le daría vida al antagonista principal. No sabemos a quién va a interpretar, pero si los cómics son alguna indicación lo más probable es que se trate de Raoul Bushman, quien era el jefe de Spector y quien lo traicionó dejándolo moribundo en un sitio arqueológico. Evento que lo llevó a ser resucitado como el avatar del dios egipcio lunar Khonshu.

Suscríbete aquí a Disney Plus

La otra información que se tiene es que, al igual que The Falcon and the Winter Soldier, la serie constará de seis episodios que durarán entre 50 y 60 minutos. Verán la luz del día en algún momento del 2022.

Ahora tenemos un video, cortesía del Instragram de la casa productora de Oscar Isaac, Mad Gene Media. En éste podemos ver al actor entrenando algunas coreografías de las escenas de acción de la serie:

En este momento no estamos en la oficina

Parece que o Forsetes e o Sath gostam bastante do Homem de Ferro A photo posted by Level Up (@levelup) on Jun 30, 2015 at 7:39am PDT

También lee: Falcon y el Soldado del Invierno: actor de US Agent dice que su personaje será muy diferente a Capitán América

Esta frase fue dicha para dejar claro que Oscar Isaac salió a entrenar al gimnasio del Zoológico de Brooklyn. Como pueden ver, el video está acompañado del hashtag #TheOneYouSeeComing. En español sería "Aquel que ves venir". Es una referencia a una escena muy famosa de los cómics en la que un criminal le pregunta quién se supone qué es y le responde con esa frase mientras le da un buen batazo en el rostro.

Hay quien considera que Moon Knight es uno de los múltiples equivalentes de Marvel de Batman. Esto por el hecho de que, simplificando mucho las cosas, ambos son expertos detectives y millonarios que usen toda clase de artilugios para enfrentarse a criminales. Si Batman tiene sus famosos batarangs, Moon Knight hace uso de moonrangs.

La diferencia principal entre ambos es que por un tiempo Spector tuvo superpoderes: fuerza, resistencia y velocidad aumentadas dependiendo del ciclo lunar. Con el tiempo los perdió, pero no le hacen falta gracias a su dominio de diversas artes marciales y, como ya se dijo, al uso de múltiples artefactos. Hoy en día lo que los distingue es la salud mental de Marc Spector. Este personaje no está en sus cabales. Esto ha llegado al grado de que en los cómics se generó la ambigüedad de si realmente recibió ayuda de Khonshu o todo está en su mente. Aunado a esto, padece de trastorno de identidad disociativo; es decir, tiene varias personalidades.

Tomando en cuenta lo anterior, es muy probable que esta serie sea un refrescante cambio de tono en cuanto a lo que Marvel nos ha tenido acostumbrados hasta ahora; este es un cómic más siniestro y sangriento en contraste con lo humorístico y cándido que suele ser el MCU al que Disney nos tiene acostumbrados. No descartaría la posibilidad de que sea lo más parecido que Disney Plus nos vaya a entregar por el momento a las difuntas series de Marvel de Netflix como Daredevil o The Punisher. También podría ser que ajusten al personaje al tono particular del MCU. Será cuestión de esperar a que se revele más información al respecto de este proyecto y para que veamos a Isaac en el icónico traje blanco de este antihéroe.

No te quedes sin leer: Echo tendrá serie spin-off tras su aparición en Hawkeye