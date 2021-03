Star Wars: Lando y nuevos personajes LGBT de la franquicia ilustrarán portadas de cómics del Pride Month

El universo de Star Wars es muy amplio, lo más lógico era esperar que las preferencias sexuales no estuvieran limitadas a las parejas heterosexuales tradicionales, y aunque en las primeras dos trilogías nunca vimos personajes LGBTQ, la franquicia en manos de Disney ha evolucionado y en los últimos años han aparecido varios personajes pertenecientes a la comunidad. Para celebrar el Pride Month (Mes del Orgullo), las portadas de los cómics de Marvel de Star Wars tienen a varios de los personajes LGBTQ.

El más famoso, ya que apareció en Star Wars: Episodio V - El Imperio Contraataca - 94%, Star Wars: Episodio VI - El Regreso del Jedi - 80%, Han Solo: Una Historia de Star Wars - 56% y Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61%, es Lando Calrissian; su pertenencia a la comunidad queer fue revelada durante la promoción del spin-off de Han Solo, donde es interpretado por Donald Glover; en ese tiempo se dijo que era pansexual y en la cinta se sugirió una relación con la robot L3-37.

El Mes del Orgullo es en junio, fecha en la que se conmemora el conflicto Stonewall, ocurrido el 28 de junio de 1969, que consistió en el estallido de varios movimientos sociales para exigir el respeto y libertad de la diversidad sexual. A lo largo del mes se llevan a cabo festividades y actividades culturales, pero este 2021 la pandemia no permitirá que se celebre con normalidad.

De acuerdo con Comic Book, en junio tendremos seis portadas de los cómics Star Wars #14, Darth Vader #13, Doctor Aphra #11, Bounty Hunters #13, The High Republic #6, y Star Wars: Wars of the Bounty Hunters #1. Los personajes LGBTQ que aparecerán son Doctor Aphra, Sana Starros, Rae Sloan, Yrica Quell, Terec y Ceret, y Lando Calrissian, y cada una será realizada por un artista LGBTQ. El editor Tom Groneman, dijo en un comunicado de prensa:

Este talentoso equipo de artistas está aportando tanta pasión y entusiasmo a estas portadas. Para mí, compartir esa pasión con los fanáticos y lectores es una celebración maravillosa de los personajes más singulares, convincentes e icónicos de la galaxia de Star Wars.

Los artistas confirmados para ilustrar las portadas son Jan Bazaldua, Rachelle Rosenberg, Javier Garron, Babs Tarr, Jacopo Camagni, JJ Kirby, y Stephen Byrne. Por ahora sólo está disponible la portada de Doctor Aphra #11, de Bazaldua y Rosenberg, con Sana Starros.

Imagen: Comic Book

A pesar de que, en palabras de George Lucas, Star Wars siempre ha estado del lado de los oprimidos, la representación LGBTQ estuvo ausente en la mayoría de las entregas de la franquicia. Fue hasta Star Wars: El Ascenso de Skywalker, donde vimos besándose a dos mujeres prácticamente desconocidas durante la celebración final. A las críticas negativas que recibió la cinta por parte de críticos y fans se sumaron las quejas de la comunidad LGBTQ que no vio con buenos ojos esa supuesta representación, hecha más por publicidad que por un verdadero compromiso. Otras relaciones que podían haber desembocado en romance como la de Finn (John Boyega) y Poe Dameron (Oscar Isaac) fueron desechadas para evitar la polémica.

En 2018 Jon Kasdan , co-guionista de Han Solo: Una Historia de Star Wars Fue cuestionado por Huffington Post sobre la pansexualidad de Lando, y lamentó no haber sido más explícito en demostrarlo en la película:

Me hubiera encantado haber conseguido un personaje más explícitamente LGBT en esta película. Creo que es hora, sin duda, de eso, y me encanta la fluidez, una especie del espectro de la sexualidad al que Donald [Glover] apela ...

