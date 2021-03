Falcon y el Soldado del Invierno: Los fans enloquecen con el primer episodio

Tras el cierre de WandaVision - 95%, la oportunidad de la segunda apuesta de las series de Marvel Studios ha llegado. Ahora es tiempo de que otros personajes que estuvieron presentes en el Universo Cinematográfico de Marvel tengan su propio espacio y su propia historia; si bien gran parte del origen de Bucky se dio a conocer desde Capitán América: El primer vengador - 79% y tendría su lugar como villano en Capitán América: El Soldado del Invierno - 89%, ahora se buscará profundizar en su futuro como héroe junto a Sam.

La serie protagonizada por Sebastian Stan y Anthony Mackie da inicio a partir de los últimos acontecimientos en Avengers: Endgame - 95%, y ahora quienes habrían sido los mejores amigos de Steve Rogers en diferentes épocas tendrán que lidiar con una vida sin el super soldado. Sin embargo, aún hay más sorpresas, pues que el Cap haya decidido recuperar su vida como persona fuera del traje azul también significaría la búsqueda de alguien que le sustituyera ante el Estado.

Mientras Bucky y Sam tratan de asimilar que su viejo amigo ya no está cerca, tienen que lidiar con la llegada del sustituto. Además, Sam tiene una importante responsabilidad después de aceptar el escudo de Rogers. Como era de esperarse, las redes sociales se hicieron portadoras de las reacciones de quienes vieron este primer episodio; la mayoría coincidió en que la historia pinta para estar llena de acción, diferente a la serie anterior que tuvo un comienzo bastante romántico.

Sin duda, le llegada de Wyatt Russell como John Walker, el nuevo Capitán América, sería lo que más debate habría generado pues entre los comentarios sobresalen las bromas acerca del recién llegado por su apariencia y por no tratarse de Sam. Aunque hay que recordar que desde que Steve ayudó a Bucky tuvo que trabajar de manera independiente del gobierno e incluso fue visto como traidor, por lo que no es raro que hayan hecho caso omiso a su deseo de que Falcon fuera su sustituto.

Entre los comentarios de los fans destaca el hecho de que se haya respetado la esencia de las películas en solitario de Capitán América además de que el primer episodio resultó bastante prometedor profundizando en lo que los protagonistas están viviendo emocionalmente y los problemas personales a los que se están enfrentando. Como ya es normal dentro del Universo de Marvel Studios, también las teorías han comenzado; algunas burlándose de la ausencia de Mephisto en el episodio final de WandaVision y otras que señalan la posible llegada de los Thunderbolts, aunque es mejor evitar las expectativas.

Falcon y el Soldado del Invierno - 97% promete ser totalmente diferente a la serie protagonizada por Elizabeth Olsen, ya que esta nueva entrega funciona más como una película dividida en partes que como una serie de televisión y se espera que cuente con cinco episodios más a partir del recién estrenado. Cabe mencionar que la serie cuenta con el regreso de Helmut Zemo (Daniel Brühl) para profundizar más en el personaje que se introdujo en Capitán América: Civil War - 90%.

A continuación, puedes ser testigo de las reacciones más recientes ante la nueva miniserie.

Gran apertura para The Falcon and the Winter Soldier, una gran promesa para ese programa.

Nadie: El tema de los créditos finales de The Falcon and the Winter Soldier:

Falcon y el soldado de invierno (tfatws) spoilers. el dueño del banco era en realidad mephisto

#TheFalconAndTheWinterSoldier Este es el #SamWilson del mundo en el que vivimos.

Primer episodio de Falcon and Winter Soldier visto. Prepara el trabajo preliminar para el resto de la serie. Me encanta ver a Sam y Bucky fuera del juego de héroes. Creo que voy a disfrutar de este show.

También vi Falcon y Winter Soldier y estoy ansioso por ver cómo será este programa. Me encanta que los conozcamos un poco más como personas.

Man cuando Bucky le llevó las flores a la chica, sentí que esa chica era yo. La escena fue tan hermosa y me emocione horrible cuando vi eso. #FalconyelSoldadodelInvierno#FalconAndWinterSoldier — Cold Heart 🧊🖤 (@coldheartstuff) March 19, 2021

