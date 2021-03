Guionista de Falcon y el Soldado del Invierno la llama la "antítesis" de WandaVision

Hace algunos años, Kevin Feige descubrió que la pantalla chica es un camino viable para los superhéroes de Marvel Studios, es por eso que en septiembre de 2018 la empresa confirmó el desarrollo de varias series para la plataforma de Disney Plus. Una de ellas ya se encuentra disponible en el catálogo, pero muy pronto será el momento para Falcon y el Soldado del Invierno. El guionista de la nueva aventura aseguran que se trata de un producto muy diferente a WandaVision - 95%, y que de hecho es una antítesis de la misma. Tal parece que estamos a punto de encontrarlos con algo distinto a la serie previa.

Suscríbete aquí a Disney Plus

The Falcon and the Winter Soldier narrará los eventos que tienen lugar tras la derrota de Thanos, el sacrificio de Iron Man y la desaparición del Capitán América en Avengers: Endgame - 95%. Contará con el regreso de los actores Anthony Mackie como Falcon y Sebastian Stan como Winter Soldier, así como Emily VanCamp como Sharon Carter, y Daniel Brühl como el Barón Zemo. Los fans están ansiosos por la llegada de esta serie y sus promesas de gran acción, al punto de estudiar el nuevo contenido con mucho interés. Por su parte, el guionista Malcolm Spellman señala que el producto tiene un punto muy especial en su interior.

Una cosa que Marvel sabía que querían antes de que yo cruzara la puerta era que querían una serie con dos protagonistas amigos. Cuando digo esto me refiero a la energía y la vibra que hay en esas relaciones, la forma en que los amigos pueden lidiar con los problemas del momento mientras hacen bromas.

Te invitamos a leer: The Falcon and the Winter Soldier podría tener segunda temporada

Spellman declara que aunque WandaVision es una maravilla, Falcon y el Soldado del Invierno también será espectacular pero algo muy diferente a lo que vimos en semanas anteriores. Aquí no habrá teorías rebuscadas y fans decepcionados.

La otra cosa acerca de las series con protagonistas mejores amigos, si es que has visto alguna de ellas, es que realmente no tienen ningún misterio. Todos es sobre los personajes. Se trata de la emoción y la conexión, o la falta de conexión entre ellos, y eso es algo que hago como escritor y es algo que el género quiere. Por sorprendente que sea WandaVision, esta es una antítesis en todos los sentidos.

Las nuevas series de Marvel en Disney Plus por fin estarán ligadas a las películas, algo que los fans siempre han querido pero que no resultaba probable debido a las diferencias creativas entre Kevin Feige, antes presidente de Marvel Studios, y Jeph Loeb, ex-director de Marvel TV. Desde que se nombró a Feige como Director Creativo de Marvel Entertainment hace varios meses y tomó el control del área televisiva, importantes cambios se han llevado a cabo, como la cancelación de otras series que tenían la posibilidad de ser producidas. Kevin ahora tiene planes muy específicos para todos sus superhéroes y villanos.

Además de WandaVision y Falcon y el Soldado del Invierno, Marvel Studios también presentará Loki - %, serie protagonizada por Tom Hiddleston que llegará a la plataforma de Disney Plus a mediados de junio. El primer tráiler oficial ya fue compartido semanas atrás y nos muestra que el dios del engaño se tomará muy en serio su papel, y que buscará arreglárselas allá fuera lejos de los Vengadores. Aunque algunos piensan que la mejor etapa del MCU ya pasó, está claro que la empresa todavía guarda muchos secretos bajo la manga, aventuras que tendrán al multiverso como eje central. ¿Qué sorpresas no están esperando?

También puede interesarte: Marvel Studios: Assembled: The Making of WandaVision | Top de críticas, reseñas y calificaciones