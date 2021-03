Zack Snyder dice que Warner no ha mostrado interés en hacer más películas con él

Warner acaba de estrenar La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%. En contraste con Liga de la Justicia - 41% de Joss Whedon , a ésta le ha ido muy bien con el público y la crítica. Ya es un rotundo éxito para HBO Max. Lo usual en estos casos sería pensar que Zack Snyder tiene un futuro muy brillante dentro del estudio y que seguro se está planeando revivir a la secuela. Por el momento, ese no parece ser el caso.

En algún momento su futuro con Warner sí era luminoso. Tras haber complacido a la compañía con 300 - 60%, Watchmen, Los Vigilantes - 65% y El Hombre de Acero - 55%, a Zack Snyder se le permitió darle forma al universo de DC que en ese momento estaba planeado. La piedra angular de todo lo que vendría por delante tenía que ser Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%. Si bien la película no fue un fracaso de taquilla, no cumplió las expectativas económicas deseadas, ni conectó con la crítica ni con todos los fans. El resultado inevitable de esto fue que el estudio perdiera confianza en su director estrella. Warner ya no estaba dispuesto a apoyar la visión de su director. Tras el suicidio de su hija, Snyder se alejó del proyecto y esto desembocó en la versión que se estrenó en el cine bajo la dirección de Joss Whedon. Es una película donde el tono de ambos directores no acabó de cuajar dando como resultado una película con chistes forzados que difícilmente hicieron reír a la audiencia.

Tras el estreno de su propio corte hay quien asume que el director y Warner han arreglado sus diferencias, pero todo parece indicar que eso está alejado de la realidad. En una entrevista con Deadline se le preguntó si tenía planeado realizar más películas para DC y su respuesta fue contundente:

Warner Bros. no ha expresado ningún interés en hacer más películas conmigo y estoy 100% bien con eso. Yo entiendo

La realidad es que si el Snyder Cut existe es porque el estudio se dio cuenta de que había un público para él y era una buena forma de promocionar su servicio de streaming HBO Max. En palabras del director:

Le llamaron a mi agente y le preguntaron “Podría Zack sacar está película en un corte sin demasiada edición si no queremos gastar ni un centavo en él”. Y mi respuesta a eso fue un rotuno ‘no’, pero después de eso dije: ‘¿Pero no podría al menos venir y mostrarles mi concepto sobre cual sería una manera genial de experimentar esta película en HBO Max? La petición desde el principio fue lanzarla en HBO Max

En esa misma entrevista dejó bien claro que el estudio no considera a su corte como parte del canon del DCEU:

Warner me dijo cuando inicié este proceso que ellos consideran la versión que se estrenó en el cine como canon en el Universo de DC que están construyendo y que mi versión siempre estará fue del mundo y del canon. Yo estoy de acuerdo, sabes, es tu propiedad intelectual, es tu universo, por supuesto. Es tu decisión.

También hizo hincapié en que tienes sus pies bien firmes dentro de Netflix, lo que hace aún menos probable que lo veamos regresar a Warner por el momento:

Acabo de terminar esta película muy asombrosa para Netflix llamada Army of the Dead. Tuvimos una experiencia increíble con ellos. Estoy tratando de escribir otra película para ellos, así como dos series animadas. Además de eso hicimos una precuela en alemán de Army of the Dead. Así que nos queremos enfocar en esa franquicia. También quiero hacer Horse Latituted, este verano si puedo. Me la estoy pasando muy bien filmando estas películas ahora

En verdad su futuro con Warner no se ve brillante, pero con Netflix sí.

