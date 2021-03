Zack Snyder habla de sus planes para Liga de la Justicia 3

Luego de años de teorías y especulaciones, La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% por fin se ha lanzado y los fanáticos y los críticos parecen estar contentos con el resultado de cuatro horas que se mantiene coherente con lo que el cineasta había desarrollado en sus películas anteriores del Universo Extendido de DC. El estreno ha sido tan revelador que han resurgido los rumores y dichos sobre varios seguimientos de Liga de la Justicia.

En su versión, Zack Snyder (Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%, El Hombre de Acero - 55%) enfrenta a los ya conocidos héroes con los terribles Steppenwolf, DeSaad y Darkseid. Además, le da un tono más oscuro a la trama y no repara en hacer referencias a otras cintas y comics de la franquicia. Asimismo, introduce personajes como el Joker o Deathstroke que fueron eliminados de la primera versión.

La nueva cinta ha sorprendido y encantado tanto a quienes la han visto que muchos ya han comenzado a especular sobre posibles seguimientos y aunque no hay nada confirmado, la realidad es que el propio Snyder había contemplado la posibilidad de hacer hasta tres películas sobre Liga de la Justicia. De hecho, para la tercera entrega había pensado incluir a los Nuevos Dioses (vía ComicBook.com).

Durante una entrevista con Wonder Meg (vía ComicBook.com), Snyder compartió sus ideas para lo que sería la tercera película de Justice League, la cual hay que reconocer que es muy poco probable que pueda hacerse, pero si se considera el efecto que tuvo el movimiento de #ReleaseTheSnyderCut en redes sociales, la realidad es que cualquier cosa podría pasar.

Todos los Nuevos Dioses estarían llegando en algún momento. En la invasión total de la Tierra... creo que realmente tendrías que pisar el acelerador a fondo con los Nuevos Dioses. Porque es como si la tercera película fuera una película de la invasión de los Nuevos Dioses en realidad, en muchas maneras.

Si bien Snyder no tuvo la oportunidad de abordar esa historia, Ava DuVernay (Un Viaje en el Tiempo - 43%, Girls Trip - 89%) dirigirá una película de los Nuevos Dioses a partir de un guión que coescribió con Tom King. Creado por Jack Kirby , New Gods sigue a un grupo de seres poderosos, la mitad de los cuales son buenos y viven en el planeta de New Genesis y la otra mitad son malvados y viven bajo el puño de hierro de Darkseid en Apokolips.

Sobre esto, Snyder reconoció que en su corte de Liga de la Justicia hay un guiño a lo que no pudo hacer, pues introdujo a DeSaad y a Darkseid. De esta manera, aunque el director seguramente no cumplirá su sueño de introducirlos tal cual en una tercera aventura épica de Justice League, la realidad es que sus cuatro horas de corte le permitieron acercarse mucho a su idea original.

Sí, hay un poco de [burla]. Permítanme decir esto: en esta película ves a DeSaad, ves a Darkseid, ves a otro en la sala del trono de Apokolips. Ves a otro de este tipo de Kirby New Gods clásico, ¿sabes a qué me refiero? Creo que la implicación es que el resto de ellos están ahí, seguro.

