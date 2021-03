Henry Cavill rompe el silencio y elogia La Liga de la Justicia de Zack Snyder

Cuando en 2013 se estrenó El Hombre de Acero - 55%, pocos se quejaron de Henry Cavill en el papel de Superman y muchos se convirtieron en sus fans incondicionales. Para 2016 se estrenó Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27% y las opiniones de la crítica y los fans estuvieron divididas, pero el verdadero tiro de gracia a esta versión del personaje llegó con Liga de la Justicia - 41%, película en la que Cavill tuvo que participar en muchos reshoots con un bigote que, contractualmente, no podía rasurarse, y el rasurado digital no salió nada bien.

Hoy, sin embargo, los fans han podido disfrutar de la Liga de la Justicia tal como debió salir en 2017, antes de los reshoots de Joss Whedon, con un Henry Cavill sin rasurado digital completamente mediocre. La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% llegó a HBO Max y varias plataformas, por lo que hoy es un día de alegría, y el actor de Superman se unió a la celebración.

Esto es una sorpresa dado que el actor había guardado silencio sobre el corte de Snyder desde hace mucho, y según rumores, no estaba haciendo promoción al proyecto porque está enojado debido al reboot de Superman recién anunciado que Warner Bros. prepara con un actor negro. Esta fue la publicación del actor en su cuenta de Facebook:

Brindo por ti Zack. ¡Felicidades! Sé que este ha sido un viaje arduo para ti, aunque seguiste luchando. No podría estar más feliz de ver tu visión de La Liga de la Justicia realizada. ¡Y qué película es!

En La Liga de la Justicia de Zack Snyder los fans por fin pudieron ver a Superman en toda su gloria, portando un traje negro como homenaje a los cómics de Reign of the Supermen, pero no sólo eso, también omitiendo los chistes innecesarios que fueron agregados por Whedon para que el personaje se pareciera más al de Christopher Reeve.

La Liga de la Justicia de Zack Snyder es un proyecto que existe gracias a los fans, pues con la campaña #ReleaseTheSnyderCut y su insistencia lograron convencer a Warner de que valía la pena invertir en terminar todos los efectos visuales faltantes. Para suerte de Snyder y los fans, la crítica la recibió con reseñas positivas, a diferencia de las entregas anteriores del director en el universo cinematográfico de DC.

Por el momento no hay ninguna señal de que veremos más del universo de Snyder o de Superman de Cavill en futuros proyectos de Warner Bros., pero es un hecho que los fans lo pedirán nuevamente en redes sociales, tal como lo hicieron a principios de año con los hashtags #RestoreTheSnyderVerse y #HenryCavillSuperman.

