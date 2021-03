Kevin Feige sugiere que los Young Avengers podrían aparecer en el MCU

Los Young Avengers, como su nombre lo indica, es un equipo formado por versiones jóvenes de los Vengadores. Algunos de sus miembros son Wiccan (Billy) , Speed (Tommy), Hawkeye (Kate Bishop), Stature (Cassie Lang) y Miss America (America Chavez). Si están al corriente con el MCU es probable que todos estos nombres les digan algo porque algunos de ellos ya han aparecido o van a aparecer muy pronto.

La realidad es que una duda que a muchos fans de Marvel les surgió al ver Avengers: Endgame - 95% es si Marvel estaba sentando las bases para introducir a los Young Avengers. Esto gracias a que en esa cinta vimos versiones más grandes de Cassie Lang y Kate Bishop, quienes sabemos que van a aparecer en los siguientes proyectos de sus padres: Ant-Man and the Wasp: Quantumania y en Hawkeye de Disney Plus. La aparición de los hijos de Wanda en WandaVision - 95% para muchos fue una confirmación de este hecho. No olvidemos que en esa serie salieron Billy y Tommy con todo y sus respectivos superpoderes. En el mundo de lo que aún no existe, ya se anunció que en Doctor Strange in the Multiverse of Madness aparecerá America Chavez interpretada por Xochitl Gomez (El club de las niñeras - 100%).

Con el inminente estreno de Falcon y el Soldado del Invierno - 97% se ha especulado que en esa serie muy probablemente haga acto de aparición Elijah Bedley, mejor conocido como Patriot. No es algo que esté confirmado. Algo que también podría ocurrir, pero no hay la certeza para afirmarlo, es que aparezca Hulkling en Secret Invasion. A pesar de su nombre, este héroe, en realidad, no tiene relación con Bruce Banner. Su característica principal es que es mitad Kree y mitad Skrull. Por ello, no sería nada raro verlo en la serie que se va a centrar en esta última especie. Por otra parte, una versión joven de Loki también ha sido miembro del equipo, así que no se debería descartar la posibilidad de que alguna pista aparezca en Loki.

Ante todas estas señales inequívocas de que estos personajes podrían aparecer pronto en pantalla como un equipo, no es raro que la gente quiera tener una confirmación por parte de la mente maestra de Marvel, Kevin Feige. En una conversación con Entertainment Weekly, acerca de la serie protagonizada por Sebastian Stan y Anthony Mackie, se le preguntó directamente si las películas y series de la Fase 4 tienen la intención de culminar en la introducción de este equipo de jóvenes héroes. Como es su costumbre no respondió ni con un sí ni con un no, pero dejó abierta la posibilidad de que este equipo, o una versión del mismo, pueda llegar a aparecer en pantalla.

Como un fan de los cómics, cualquier cosa en ellos siempre será nuestra inspiración y nuestra guía. En qué forma y cómo aparecen, siempre desafiando las expectativas, es parte de la diversión junto con conocerlos. Pero sí, ciertamente se puede notar que en la Fase 4 hay introducciones de toda clase de personajes cuyas posibilidades son infinitas. Ahora, todos en Marvel Studios nos sentimos como Nick Fury al final de Iron Man 1, a la par que nuevos actores e intérpretes llegan y les decimos que son parte de un universo más grande. Ahora tienen que hacer el trabajo necesario para construir su propia audiencia. Me complace decir que todos los que están aquí, donde estoy sentado ahora, están haciendo las cosas maravillosamente y no puede esperar por mostrarles el mundo.

Sin mencionarlo explícitamente, ha dicho que es muy posible que estén tomando en cuenta a la versión de los cómics de ese equipo para introducir alguna variante del mismo en el MCU y que hay actores nuevos que van a formar parte de eso y, en general, del universo de Marvel. Será cosa de esperar. Quizá la nueva serie de Disney Plus disipe algunas dudas o confirme sospechas.

