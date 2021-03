Loki se perfila como la serie más popular de Disney Plus y presenta primer póster

La cuenta regresiva para el gran estreno de Loki en la plataforma de Disney Plus sigue avanzando y los fans están completamente encantados con la idea. Tom Hiddleston se ganó el corazón de millones con su interpretación como el hermano de Thor y diez años después continúa siendo uno de los personajes más queridos del Universo Cinematográfico de Marvel. Nueva información de TV Time señala que el seguimiento de las redes sociales por Loki es mucho más alta que las otras series, por lo que esté título podría convertirse en el más famoso de la plataforma. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Todos pensamos que la historia de Loki había terminado para siempre cuando murió estrangulado a manos de Thanos en Avengers: Infinity War - 79%. Para ese tiempo, el personaje ya había arreglado sus diferencias con Thor y se dirigían hacia un futuro aparentemente mejor, pero el mal se les cruzó en el camino y los lazos fraternales no pudieron continuar desarrollándose. Pero en una línea temporal alterna, el recién derrotado Loki por Los Vengadores durante la primera película del equipo logró escapar con el teseracto; y es justo él quien tomará el papel protagónico en la serie homónima de Marvel Studios y Disney Plus.

TV Time informa que las búsquedas de Loki superan en un 67% a las de Falcon y el Soldado del Invierno - 97%, serie Marvel cuyo primer capítulo llegará a Disney Plus mañana 19 de marzo. Cabe mencionar que la serie de Sam Wilson y Bucky Barnes eran tan solo un 38% más deseada que WandaVision - 95% una semana antes de su lanzamiento, por lo que la popularidad de Loki se encuentra muy bien establecida; cuando llegue al servicio de streaming seguramente pasará a ser una de las más exitosas de la plataforma. Ha pasado un largo tiempo desde la última vez que vimos Hiddleston como el antihéroe y ya es justo que la empresa nos conceda más aventuras en su compañía.

Esta mañana, la cuenta oficial en Twitter de la serie de Loki compartió el primer póster oficial. En la imagen podemos observar al personaje con un collar de seguridad y un uniforme de prisión:

Start your countdown to the glorious arrival of Marvel Studios' #Loki. The Original Series starts streaming June 11 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/8y7yibT74F