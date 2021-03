Rumor: Hay preocupación en Lucasfilm porque Pedro Pascal podría renunciar a The Mandalorian

Hace seis meses surgió un rumor bastante polémico, pero al tratarse de sólo un rumor, muchos no le prestaron suficiente atención. Hoy ese rumor parece resucitar con nueva información del informante Daniel Richtman, quien ha demostrado tener fuentes confiables en el mundo del espectáculo. Lo primero que se dijo en septiembre, antes del estreno de la segunda temporada de The Mandalorian - 91%, es que Pedro Pascal se había peleado en el set con los creativos porque se sentía incómodo usando el casco todo el tiempo, así que un día simplemente se marchó del set.

El rumor era muy escandaloso y, de ser cierto, han mantenido en gran secreto la verdad y lo han disimulado. Pero no podemos descartar que haya sucedido, sobre todo por el hecho de que The Mandalorian fue un éxito enorme y todavía no se sabe cuándo llegará la tercera temporada, ni siquiera cuándo comenzará su producción. Ahora, de acuerdo con Richtman, hay otra amenaza para la serie de Star Wars: la serie de HBO de The Last of Us, donde Pascal aparecerá como Joel, tal como fue confirmado en febrero. Esto es lo que publicó en su Patreon el insider:

Lucasfilm intenta asegurar a Pedro por un tiempo, tienen miedo de perderlo si Last of Us despega.

The Last of Us tiene buenas posibilidades de ser un éxito, ya que será una serie basada en un videojuego que ha vendido millones de copias, y es producida por una de las compañías más prestigiosas de la televisión desde hace mucho tiempo. Junto a Pascal tendremos como co-protagonista a Bella Ramsey.

Aunque esto parece increíble, hay razones por las que parece sospechoso. El despido de Gina Carano no parece tener ninguna influencia en el hecho de que The Mandalorian haya retrasado su producción, pero la actriz quizá haya revelado un poco de información al respecto en una entrevista con el comentador Ben Shapiro.

En dicha entrevista, la ex-luchadora de artes marciales mixtas dijo que Disney había tratado mal a uno de los actores y que ella podría revelar la información y hacer quedar mal a la compañía, pero que se abstenía de hacerlo por la amistad que tiene con el actor. Si bien nada garantiza que hable de Pascal, tampoco podemos negarlo, dado que también ha hablado de la amistad que tienen a pesar de sus diferencias políticas.

El despido de Gina Carano no parece ser una razón para retrasar la tercera temporada de The Mandalorian, si queremos buscar explicaciones racionales que no tengan relación con el rumor de la potencial salida de Pascal, deberíamos considerar que la pandemia de Covid-19 ha hecho más difícil llevar a cabo más de una filmación al mismo tiempo, así que se le dio prioridad a The Book of Boba Fett, que llegará en diciembre a Disney Plus.

Por ahora sólo recordemos que se trata de un rumor y no hay ningún comunicado de Lucasfilm sobre el tema; es posible que Pedro Pascal siga dando vida a Din Djarin en las futuras temporadas de The Mandalorian e incluso que aparezca en otros proyectos de Lucasfilm para la pantalla grande y la pantalla chica.

Star Wars, luego de tener una controvertida trilogía de secuelas producidas por Disney, ha encontrado su verdadera mina de oro en el streaming, y The Mandalorian es sólo el principio, ya que se anunciaron en diciembre los planes para desarrollar otras diez series que incluyen una dedicada a Obi-Wan Kenobi, otra a Cassian Andor y otra a Lando Calrissian, entre otras, junto a proyectos protagonizados por nuevos personajes. La próxima serie que llegará a la plataforma de streaming de Disney es The Book of Boba Fett, que cuenta con el actor Temuera Morrison como el protagonista.

