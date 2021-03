George Lucas reafirma que la trilogía de Star Wars de Disney no es lo que él quería para la saga

El pasado diciembre se cumplieron tres años desde el estreno de Star Wars: Los Últimos Jedi - 91%, la película más divisiva de la franquicia de Star Wars, y también se cumplió el primer aniversario de Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61%, el episodio IX de la saga que dejó insatisfechos a los fans y a los críticos. La decepción del fandom es compartida por George Lucas (THX 1138 - 88%, Locura de Verano - 96%, Star Wars: Episodio IV - Una Nueva Esperanza - 93%), el creador de este universo de ciencia ficción fantástica que vendió su compañía, Lucasfilm, a Disney, con la esperanza de que sus planes para la trilogía de secuelas se siguieran al pie de la letra, pero fue traicionado por Kathleen Kennedy .

Los años siguen pasando, y mientras algunos fans han recibido con los brazos abiertos la trilogía producida por Disney, muchos todavía tienen un mal sabor de boca y prefieren fingir que nunca ocurrió, y que las primeras dos trilogías son las únicas canónicas. Lucas, por otro lado, ha reafirmado que lo hecho por la compañía del ratón no es “su” Star Wars.

Durante una charla en Zoom con varios estudiantes de The East Harlem School At Exodus House (vía Pirates and Princesses), el cineasta fue cuestionado por un joven llamado Jeremiah, quien le dijo: “el mundo ha cambiado mucho desde la primera película de Star Wars, ¿cómo crees que los cambios en la lucha por la justicia racial impactarán el universo de Star Wars en el futuro?” Esta fue su respuesta:

No lo sé, quiero decir, perdí el control de Star Wars, así que va por un camino diferente al que yo pretendía. Pero las seis primeras son muy mías y son mi filosofía. Y creo que la filosofía va más allá de cualquier época en particular, porque se basa en la historia, se basa en la filosofía, se basa en muchas cosas.

En esta ocasión Lucas no fue tan lejos como para llamar “esclavistas” a Disney, pero sus palabras no dejan lugar a duda, para él las primeras seis entregas de Star Wars reflejan lo que es la franquicia, el resto no, y no es difícil culparlo. Star Wars: El Despertar de la Fuerza - 92% tomó un camino muy fácil y pareció dejar todo listo para que se siguiera en una dirección, pero Star Wars: Los Últimos Jedi fue un giro radical para la historia que no dejó satisfecha a la mayoría. Después, el episodio IX quiso complacer a los fans enojados con la entrega anterior y el resultado fue muy mediocre.

Tener a dos directores con visiones muy diferentes de lo que debía ser la trilogía de secuelas de Star Wars fue un gran error. Incluso el actor Sam Witwer, encargado de ponerle voz a Darth Maul en la serie animada The Clone Wars y en Han Solo: Una Historia de Star Wars - 56%, arremetió contra el director Rian Johnson (Entre Navajas y Secretos - 100%, Asesino del Futuro - 93%) por no entender la franquicia, y también criticó el episodio IX con estas palabras (vía Comic Book Resources):

Mira, si te gusta, genial. No es tan significativa para mí porque realmente no puedo reconciliar esa mitología con la de George [Lucas]. Pero esa es solo mi opinión, ¿sabes? Mi opinión personal es que en Star Wars la moraleja de la historia es 'tira tu arma, no lastimes a tu familia’. Creo que eso es superior a un Star Wars donde triunfas derritiendo la cara del malo. Eso es lo que pienso ... no sé si puede haber un mejor final que El Regreso del Jedi.

Para buena suerte de los fans, ahora que terminó la trilogía de secuelas, Star Wars ha demostrado tener mucho potencial en la televisión, tal como lo demostró The Mandalorian - 91%, la primera serie live-action de la franquicia que resultó todo un éxito de audiencia y crítica.