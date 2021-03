Star Wars: Fanático de The Mandalorian recrea a tamaño real la nave de Din Djarin

The Mandalorian ha seguido en boca de todos estas últimas semanas gracias al despido de Gina Carano y toda la controversia que la ha rodeado desde antes, en el presente y que no va a desaparecer pronto. La situación ha escalado al grado de que ya existe la posibilidad de que ella cree y protagonice su propia franquicia con ayuda de personas que compartan su misma alineación política. Tampoco se debe olvidar que el despido fue tan controversial que el propio CEO de Disney, Bob Chapek, tuvo que justificar la decisión tomada por la compañía de separarla del rol de Cara Dune. También hay que tener presente que no faltaron los fans que pidieran el despido de Pedro Pascal por haber comparado la detención en jaulas de niños inmigrantes con lo ocurrido en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, comparación que tiene sentido si leemos lo que ocurrió durante este período o abrimos un libro como I Never Saw Another Butterfly: Children's Drawings and Poems from Terezin Concentration Camp, 1942–1944, lleno de poesía y dibujos de niños que en su mayoría no sobrevivieron al holocausto.

Todas estas controversias no han disminuido para nada el aprecio que la gente siente por Mando y Baby Yoda. No por nada surgió el rumor de que Kathleen Kennedy , la presidenta de Lucasfilms, iba a ser reemplaza por los showrunners de The Mandalorian, Jon Favreau y Dave Filoni . Tampoco es aleatorio que parte de la decepción que los fans sintieron por el final de WandaVision estuviera vinculada con no tener un cameo del nivel que tuvo la conclusión de la segunda temporada de la amada serie de Star Wars.

Otra prueba más es la agonizante temporada 5 del capítulo 2 del siempre popular, para bien o para mal, Fortnite. El centro de esta fueron el Mandaloriano y Baby Yoda. Debido a ello todos los personajes desbloqueables fueron cazarrecompensas espaciales, incluyendo, por supuesto a Din Djarin e inclusive al Depredador. También por ello el premio máximo al llegar al nivel 100 fue el propio Grogu. Lo relevante es que la temporada 4 fue protagonizada por los héroes de Marvel y que culminó en un épico enfrentamiento con Galactus. En otras palabras, los creativos de Epic Games tuvieron que pensar cómo superar algo de ese calibre y la respuesta lógica fue usar a los personajes más populares de Star Wars en este momento. Una decisión que deja claro que el furor por esta serie no ha disminuido en lo absoluto.

Como otra confirmación de este gusto desmedido, que no tiene cara de parar pronto, unos fanáticos rusos emprendieron la titánica tarea de crear una réplica de gran tamaño de Razor Crest, la nave de Mando. Una vez terminada la nave, Aiaal Fiódorov, una de las mentes maestras de este proyecto, se disfrazó del Mandaloriano, con todo y Baby Yoda incluido, para recrear una de las escenas icónicas de la serie.

En palabras del propio Fiódorov:

“¡Este cosplay ha sido el más difícil de crear hasta el momento, pero lo logramos!”.

Esta afirmación no es sorprendente si tomamos en cuenta que, como reportó El Tiempo: “La magnitud de la nave es evidente. Mide 14 metros de largo, 10 de ancho y 4 de alto”. Cabe destacar que también recrearon el interior de la misma. Para el regocijo de los fans rusos, esta réplica puede visitarse en un parque de la capital de la República de Sajá, Yakutsk, la cual se encuentra en Siberia oriental.

Si quieren ver imágenes de esta sorprendente creación así como del proceso de su elaboración, pueden encontrar fotografías en el instagram de Fiódorov (@just.ayaal).

Es sorprendente las cosas que los fandoms pueden lograr en su tiempo libre. Curiosamente éste ha sido uno de los efectos secundarios de la pandemia. Con todo el tiempo libre que ha llegado, para bien o para mal, sorpresivamente a los fans, han tenido más tiempo para emprender proyectos de esta magnitud que en otra época hubieran sido más complicados de malabarear con las actividades cotidianas. Esperemos a ver de qué otras formas nos pueden sorprender los fanáticos de Star Wars y otros fandoms.

