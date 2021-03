Gina Carano pierde su título como la estrella más popular del mundo

Cuando la primera temporada de The Mandalorian - 91% se estrenó en plataforma de Disney Plus a finales de 2019, los fans recibieron con los brazos abiertos a Gina Carano, actriz que había tomado el papel de la implacable Cara Dune, una ex combatiente de la Resistencia que contribuyó a la caída del Imperio. Sin embargo, las cosas ahora son muy diferentes para Carano, quien ha pasado ser una persona no grata para muchos usuarios de las redes sociales. De acuerdo con nueva información de IMDb, Gina pierde su título como la estrella más popular del mundo, siendo reemplazada por un rostro bastante polémico de los últimos días.

Gina Carano tenía los días contados en Lucasfilm. Anteriormente hizo enfurecer al público debido a ciertos tuits sobre la comunidad transgénero y likes a tuits que aparentemente apoyaron a Donald Trump durante las recientes elecciones. Las cosas empeoraron cuando a inicios de febrero publicó una historia en la cual aseguró que tener un pensamiento político diferente en la actualidad es igual a ser un judío en el Holocausto, es decir, alguien perseguido. Disney no pudo continuar con el contrato y la despidió sin siquiera enviarle una notificación. La popularidad de Gina se vino abajo de la noche a la mañana, pero ahora hay alguien más liderando los tops.

De acuerdo con IMDb, Meghan Markle es ahora la más famosa de la página y de Hollywood. En días recientes su nombre vio un impulso en redes sociales gracias a la entrevista que le hizo Oprah Winfrey, espacio que aprovechó para contar sus más oscuros secretos junto a la Familia Real (vía ABC): "Sentía que ya no quería vivir. Estaba avergonzada de contárselo a Harry, pero sabía que si no lo hacía, me suicidaría. Simplemente no quería vivir. Era real, era aterrador, y era un pensamiento constante que yo no había tenido antes." La actriz de 39 años también declaró que la realeza británica está en contra de su pequeño hijo, Archie, por su color de piel.

Markle ha superado a Gina Carano y otras famosos de la industria en el Top 100 de estrellas en IMDB, donde resaltan nombres como Teyana Taylor, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, KiKi Layne, Kathryn Hahn y más. La caída de Carano se debe por completo a sus publicaciones en línea, y es que en años reciente el comportamiento de los actores en redes sociales es incansablemente vigilado, tanto por el público como por los estudios. Las celebridades de Hollywood deben saber manejar sus perfiles de manera brillante, cuidado con sumo detalle sus palabras, likes y shares; un simple "Me Gusta" podría ser suficiente para perder el empleo o para terminar en la lista negra.

The Mandalorian tendrá que arreglárselas en el futuro de Gina, de eso no hay marcha atrás. Al no existir una fecha absoluta para el estreno de la tercera temporada de la serie, es obvio las cosas no han quedado resueltas sobre quién reemplazara a la actriz; tan solo esperamos un regreso formal para algún punto de 2022. La serie necesita no confiarse de su éxito y no perder el ritmo de aventura y desarrollo paulatino; muchos productos dejan de invertir en su calidad al saberse objeto de devoción, pero este no debe ser el caso de The Mandalorian, sino todo lo contrario. Los siguientes capítulos tienen la misión de ser superiores.

Además de The Mandalorian, a la pantalla chica de Star Wars también llegarán las series de Obi-Wan Kenobi y Cassian Andor, mismas que en estos momentos ya se encuentran en desarrollo. La siguiente película de a franquicia llegará en 2022 y contará con un equipo totalmente nuevo para su desarrollo, encabezado por Patty Jenkins. La nueva toma nos devolverá a los días de los combatientes rebelder; hasta ahora no se han revelado detalles importantes sobre el argumento pero en cualquier momento podrían aparecer.

