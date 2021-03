The Mandalorian: Funko Pop de Cara Dune ha sido descontinuado

A principios de febrero Gina Carano hizo una publicación bastante controversial en redes sociales, misma que obligó a Disney a tomar medidas realmente drásticas para ella. La actriz fue despedida de The Mandalorian - 91%, causando todo tipo de opiniones en redes sociales y generando un amplio debate sobre si la empresa había tomado la decisión correcta o no. Aunque han pasado algunas semanas, las consecuencias todavía se perciben; ahora se confirma que Funko Pop ha dejado de fabricar y comercializar la figura de Gina Carano. Está claro que Disney ha quebrado todas sus relaciones con Carano y que no la veremos nunca más en la popular serie de Lucasfilm.

Cara Dune fue escrita como el personaje femenino y empoderado de The Mandalorian, amiga de Din Djarin y protectora del pequeño Grogu. En un principio, los fans quedaron encantados con ella por su fuerza y gran voluntad, además de su fascinante historia junto a las fuerza rebeldes dirigidas por la princesa Leia, pero ahora todo lo anterior se ha visto manchado por las acciones de Gina en la vida real. En meses pasados fue juzgada por sus comentarios a favor de Donald Trump, su postura antivacuna contra la Covid-19, y recientemente por comparar ser republicana con un judío del Holocausto. Lucasfilm simplemente no pudo continuar tolerando la situación.

A través de la cuenta de Instagram Dis.pops, se anunció que la figura de Cara Dune ya no será vendida por Funko Pop. Aquí la publicación:

Desafortunadamente, lamentamos informarles que el fabricante nos ha notificado que no recibiremos ningún envío adicional de Star Wars: The Mandalorian Cara Dune Pop! Figura de vinilo (artículo FU42065) que ordenaron porque han descontinuado la producción de este artículo. El fabricante no nos proporcionó información adicional sobre por qué ocurrió esto. Lamentablemente, eso significa que no podremos enviárselos y lo cancelamos de su pedido. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda ocasionar.

Por el momento no ha anunciado un recast para el personaje de Cara Dune o cualquier otra alternativa, pero la trama de la tercera temporada no podrá escapar de los inconvenientes provocados por el desliz de Gina en redes sociales; está claro que el estudio se lo pensará dos veces al momento de contratar a sus estrellas en el futuro, que sepan manejar sus redes con cautela y que no se metan en dilemas políticos a profundidad. ¿Quién será el afortunado que tome el rol secundario ahora que hace tanta falta? Esperamos que Lucasfilm anuncie la buena nueva pronto y que sea una decisión realmente sensata.

Gina Carano todavía tiene a una parte del público de su lado, fans que aseguran que su despido fue algo completamente injusto. A pesar de lo anterior está claro que la actriz no regresará y que ella tendrá que buscar su camino en otro lugar, muy lejos de Lucasfilm. The Mandalorian se las arreglará por sí sola con una historia algo diferente a la originalmente planeada.

La tercera temporada de The Mandalorian se tomará un tiempo hasta llegar a la plataforma de Disney Plus. En estos momentos se está grabando la serie de Obi-Wan Kenobi, por lo que tal vez llegará mucho más rápido hasta nosotros. Sin lugar a dudas, Lucasfilm ha tomado las decisiones correctas durante los últimos dos años, muy lejanas a los desastres ocasionados con la trilogía secuela protagonizada por Rey y compañía. Tendremos que esperar el final de año para descubrir los planes más profundos de Lucasfilm.

