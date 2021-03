Zack Snyder hizo a Cyborg tan poderoso como Dr. Manhattan, dice Ray Fisher

Debido a que Watchmen es propiedad de DC Comics, muchos consideran que el personaje más poderoso de la editorial es Doctor Manhattan, y aunque tal vez los verdaderos lectores de cómics tengan objeciones al respecto, el actor Ray Fisher asegura que el universo cinematográfico de DC a cargo de Zack Snyder (300 - 60%, Watchmen, Los Vigilantes - 65%, El Hombre de Acero - 55%), cuenta con un personaje casi tan poderoso como el Dr. Manhattan, y se refiere al personaje que él mismo interpreta, Cyborg.

También lee: Suscríbete aquí a Disney Plus

El superhéroe al que Fisher da vida, sólo ha tenido una aparición, la de Liga de la Justicia - 41%, pero como ya todos sabemos la versión estrenada en cines no es la película que Snyder tenía en mente, ya que fue alterada en su mayoría por Joss Whedon (Avengers: Era de Ultrón - 75%, Mucho Ruido y Pocas Nueces - 84%, Los Vengadores - 92%) y Geoff Johns . Ahora que estamos a una semana del estreno de La Liga de la Justicia de Zack Snyder, es razonable esperar respuestas certeras.

En los cómics Cyborg siempre ha contado con poderes que son consecuencia de su cuerpo tecnológico, mitad humano y mitad robot, y nunca han sido despreciables. Además de poseer fuerza sobrehumana, tiene una gran velocidad, resistencia y capacidad de volar; puede interactuar con computadoras y uno de sus ojos también cuenta con capacidades que rebasan por mucho las de su ojo biológico. Cyborg puede ensamblar armas letales con su cuerpo y su revestimiento metálico es muy resistente, pero ¿cómo podría un ciborg ser tan poderoso como Dr. Manhattan?

La respuesta no la sabemos, pero podemos suponer varias cosas. En Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%, nos enteramos de que, tras sufrir un terrible accidente, Victor Stone es salvado por su padre con una Caja Madre, un artefacto alienígena ancestral; esta historia de origen proviene directamente del reinicio de DC Comics en 2011, conocido como Nuevos 52, pues en las versiones anteriores era tecnología terrícola la que utilizaba.

También lee: Liga de la Justicia: Guionista de Avengers ya vio el corte de Snyder y dice que es épico

Tendremos que esperar a la llegada de La Liga de la Justicia de Zack Snyder para saber si ese gran poder de Cyborg se ve en algún momento de la cinta, mientras tanto sólo podemos confiar en las palabras de Ray Fisher, donde de paso le agradece por haber transformado a un superhéroe no tan popular en uno de los más poderosos:

To take a lesser-known Black character and evolve them into the most powerful being in the DC Universe (rivaled only by Doctor Manhattan) is no small feat.



We’re lucky @ZackSnyder doesn’t do small feats.#Cyborg#SnyderCut