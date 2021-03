Liga de la Justicia: Guionista de Avengers ya vio el corte de Snyder y dice que es épico

Estamos a 7 días de que La Liga de la Justicia de Zack Snyder se estrene, la emoción de los fans está por los cielos gracias a los muchos avances que ha compartido el director, y con el estreno inminente resurgen las esperanzas de muchos de que el universo cinematográfico de Zack Snyder (300 - 60%, Watchmen, Los Vigilantes - 65%, El Hombre de Acero - 55%) vuelva a nacer. Para inyectar de mayor emoción, una de las primeras reacciones que han aparecido en Twitter tras llevarse a cabo una proyección del filme, fue muy positiva.

Uno de los asistentes a la proyección fue el guionista Zak Penn , responsable de escribir X-Men 2 - 86%, Los Vengadores - 92%, Ready Player One: Comienza el Juego - 78% y The Matrix 4, entre otras. Penn escribió un tuit donde se expresa en términos muy elogiosos hacia el trabajo de Snyder, destacando que no sólo es lo que la gente espera, sino más:

i had the pleasure of watching #TheSnyderCut at IMax thanks to @ZackSnyder this is an entirely different work, a new movie, an epic piece of film making. its so epic it gives you chills and leaves a lump in your throat. its eveything people wanted and more.