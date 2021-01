Ray Fisher asegura que el informe sobre la eliminación de Cyborg en The Flash es inexacto

The Flash es una de las cintas que pareciera que cada día su futuro es más incierto debido a sus constantes retrasos, así como los fuertes rumores sobre la presencia o ausencia de ciertos actores como ha sido el caso de Ben Affleck. Hasta ahora, a pesar de ya contar con un guion, el elenco sigue sufriendo grandes cambios por conflictos con el actual presidente de DC Films. Hace unos días The Wrap informó que el personaje de Cyborg había sido eliminado del guion sin la posibilidad de traer a un nuevo actor para interpretarlo, esto luego de que Ray Fisher, quien interpretó a dicho personaje en Liga de la Justicia - 41%, hablara de sus fuertes diferencias con Walter Hamada .

Es el mismo actor quien reaccionó a dicha publicación a través de sus redes sociales. Fisher comentó que el informe sobre la eliminación del personaje era inexacto puesto que él no había renunciado públicamente a éste.

If @wbpictures has made the decision to remove me from The Flash, rather than address, in any way, Walter Hamada tampering with the JL investigation—that’s on them.



The idea of removing the role, rather than recasting it, is only being used to try to avoid public backlash.



2/5