Ray Fisher enfurece porque Walter Hamada extendió su contrato como presidente de DC Films

Parece que Ray Fisher no se dentendrá en su cruzada contra los que él considera responsables del fracaso de Liga de la Justicia - 41%. Sus primeros ataques fueron contra el director Joss Whedon, el escritor y productor Geoff Johns y el productor Jon Berg. Ahora, arremete de nuevo contra Walter Hamada, presidente de DC Films que ha logrado extender su contrato con Warner Bros. para seguir al frente de la franquicia más tiempo.

El escándalo y el conflicto de Fisher con Hamada comenzó cuando el primero dijo que nunca se escucharon sus quejas y que incluso el presidente de DC Films estuvo dispuesto a sacrificar a Whedon con tal de salvar el pellejo a Geoff Johns. Más recientemente, y tras una entrevista de The New York Times con Walter Hamada, resurgió la polémica cuando declaró que Zack Snyder no forma parte de los planes futuros de DC en el cine.

Fisher, fiel al director que lo contrató en primer lugar, aprovechó esa ocasión para llamarlo "el peor tipo de encubridor", y para decir que no volvería a trabajar en ningún proyecto donde Hamada estuviera involucrado. Ahora que Warner Bros. anunció que estará al frente de DC Films unos años más, el actor usó Twitter para volver a señalarlo como cómplice de Whedon y Johns, y para mencionar que dirá más cosas muy pronto:

It’s weird how these reactionary announcements from @wbpictures always forget to mention that Walter Hamada was working directly with Geoff Johns and Toby Emmerich (on Shazam) DURING Justice League reshoots...



More soon.



A>E#WalterKnew https://t.co/KWXEpXhw9y