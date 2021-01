Facebook bloquea indefinidamente cuenta de Donald Trump

Ningún poder es eterno. Nadie está aprendiendo esta lección mejor que Donald Trump. El presidente estadounidense ha sido bloqueado, por tiempo indefinido, de Facebook tras los ataques al Capitolio en Washington D.C. del día de ayer. Originalmente, la plataforma había anunciado el bloqueo de su cuenta por 24 horas, pero esta mañana el propio Marzk Zuckerberg reveló que se extenderá la medida hasta que se haga la toma de posesión del presidente electo Joe Biden.

A través de una publicación en su cuenta de Twitter, Mark Zuckerberg, creador de la plataforma, explicó que ante la violencia experimentada ayer, cuando un grupo de seguidores del presidente se abrió paso hacia el edificio gubernamental en el que el senado iba a ratificar a Joe Biden como presidente electo, se extenderá el bloqueo a la página de Donald Trump por tiempo indefinido. Esto dijo el comunicado:

Los impactante eventos de las últimas 24 horas han demostrado claramente que el presidente Donald Trump intenta usar su restante tiempo en el poder para desestimar la pacífica y legal transición el poder de su electo sucesor Joe Biden. Su decisión de usar su plataforma para condonar, antes que condenar, las acciones de sus seguidores en el edificio del Capitolio ha, con razón, perturbado a la gente de Estados Unidos y todo el mundo. Eliminamos esos mensajes ayer porque determinamos que su efecto, y probable intención, sería provocar más violencia.

Facebook no es la primera en bloquear el acceso de Trump al espacio virtual público. También Twitter amenazó, tras el ataque, con suspender definitivamente su cuenta si no eliminaba un par de tuits que la plataforma consideró que incitaban a la violencia. Le impidieron usar su cuenta, desde la que ganó popularidad, por 12 horas y hasta que borrara el material que actualmente no se puede compartir.

Las redes sociales han sido, cada vez más y desde la elección de 2016, un foco de atención por la capacidad que tiene para esparcir propaganda y desinformación. Varios documentales, entre ellos algunos muy recientes como El Dilema de las Redes Sociales - 80% o Posverdad: Desinformación y Fake News - 94%, han tratado de explicar cómo es que la pobre regulación de varias de ellas, pero particularmente Facebook, llevan a gente a actuar de forma violenta en la vida real y representan una vulnerabilidad tanto a la democracia como a la privacidad de sus usuarios.

Durante la administración de Trump, un consejo especial llevó una investigación liderada por el director del FBI, Robert Mueller, sobre la interferencia de agentes rusos en campañas de desinformación a través de redes sociales que atacaron a Hilary Clinton y favorecieron al entonces candidato republicano. Aunque no encontró pruebas de colaboración entre Trump y los rusos, sí determinó que hubo este intento de desprestigio a la demócrata y dañó la relación de Zuckerberg con algunos políticos estadounidenses que consiguieron llevarlo a declarar frente al congreso sobre su manejo de la plataforma.

No es de extrañar que, ante la victoria de los demócratas en la presidencia y su recién recuperado control del senado, Zuckerberg haya actuado rápido en poner un alto a las infundadas aseveraciones de Trump sobre fraude electoral, pese a ser más laico durante su mandato. Por años, pero especialmente desde la elección de Trump, la presión a Facebook para detener el discurso de odio y las mentiras que sus usuarios comparten en la plataforma ha aumentado. Una figura de Hollywood que ha sido sumamente crítica de esto ha sido el actor Sacha Baron Cohen, quien anteriormente había llamado a la compañía a tomar medidas frente al supuesto fraude y recientemente volvió a causar fascinación con Borat: Subsequent Moviefilm - 88%.

Esta medida se extiende a otras plataformas propiedad de Facebook, como Instagram. Dado que los disturbios en Washington dejaron cuatro personas muertas, una de ellas seguidora de Trump y veterana. ¿Tendrá resultado significativos este bozal al presidente cuando sus seguidores siguen compartiendo mentiras, imágenes y videos de sus discursos? Lo veremos el 20 de enero cuando se lleve a cabo la toma de posesión de Biden. Pero también es importante señalar que la censura es peligrosa aún cuando no estés de acuerdo con las opiniones del otro.

