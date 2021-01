Michael Keaton reemplazará a Ben Affleck como el Batman más maduro del DCEU

Una vez más, el futuro del DCEU se aleja de la visión que comenzó Zack Snyder. Ahora, la más reciente crisis en el fandom es que el autor del perfil que se publicó sobre Walter Hamada, presidente de DC Films, ha confirmado que, hasta donde él sabe, Michael Keaton será el protagonista de las películas de la firma en su continuidad principal mientras que Robert Pattinson iniciará la propia con The Batman . Esto dejaría fuera a Ben Affleck.

No dejes de leer: Michael Keaton se declara a sí mismo como el mejor Batman de todos los tiempos



En Twitter, un fan le preguntó a Books Barnes, el periodista del New York Times que hizo un reciente perfil sobre Walter Hamada, sobre una parte de su artículo. En ella, se dice que “Warner Bros. tendrá dos diferentes sagas con Batman, interpretado por dos diferentes actores, al mismo tiempo”. La pregunta del fan fue sencilla, si esas dos franquicias serían interpretadas por Robert Pattinson y un actor nuevo o por Michael Keaton en cameos distintos. El periodista dijo que se trataba del legendario actor:

Hola, Brooks Barnes. Con base en tu artículo, algunos han interpretado que WB hará dos franquicias con Batman, una con Pattinson, una con un nuevo actor. ¿Es eso correcto o te referías a Keaton como el segundo Batman siendo parte de una saga no centrada en Batman? Gracias. Keaton.



Keaton — Brooks Barnes (@brooksbarnesNYT) January 2, 2021

Continúa leyendo: The Flash: Michael Keaton habla sobre su regreso como Batman

Esto confirmaría, una vez más, que Ben Affleck, fuera de la participación que ya confirmó para The Flash, no tiene pensado regresar como el murciélago. El actor dio, en Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%, una de las versiones más queridas por los fans del personaje.

Lamentablemente, el desastre de la producción de Liga de la Justicia - 41%, la pobre recepción que hubo de esos filmes por parte de la crítica, y los cambios en los altos niveles del estudio vieron futuros proyectos con él ser desechados a favor de un reboot con Pattinson.

No dejes pasar: Ben Affleck es elegido el mejor Batman de la historia por los fanáticos

La nueva información confirmaría que, en el futuro del DCEU, podríamos no ver a Affleck como el Batman más maduro sino a Keaton, quien participaría en cameos para otras aventuras en solitario del resto de los personajes del DCEU. Sin dar más detalles, la información proporcionada por Barnes sigue siendo algo ambigua, pero sin duda es una sorpresa saber que el actor de las películas de Tim Burton regresó a la capa para quedarse.

Hasta donde sabemos, el multiverso de DC en la pantalla grande tendrá su gran inicio con Flash, pues Andy Muschietti planea hacer que Barry (Ezra Miller) viaje a diferentes realidades y ahí conocerá a los actores que previamente han dado vida a los héroes de DC. ¿Cómo altera eso la continuidad principal y podría esa ser la razón por la veríamos a Keaton y no a Affleck en futuras entregas? Habrá que ver.

Para los fans de Batfleck, la última aventura de esa versión del personaje podrá ser vista en el Zack Snyder's Justice Leaguet, que llegará en marzo a HBO Max. Pero para los que aman todas las cosas relacionadas con el murciélago, parece que tendremos Batman para un buen rato, ya sea por el regreso de Keaton o debido a The Batman, la franquicia que comenzará Pattinson bajo la dirección de Matt Reeves en 2022.

También puede interesarte: Zack Snyder quiere que Ben Affleck haga su película de Batman contra Deathstroke