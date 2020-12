Mujer Maravilla 1984 es criticada por ser racista y promover el abuso sexual

Mujer Maravilla 1984 - 90% sin duda fue un retroceso con respecto a la primera entrega que cautivó el corazón de millones en 2017. A pesar de que muchos la disfrutaron como niños, otros simplemente la encontraron deficiente en todos sus aspectos y algunos la consideran una verdadera decepción que tira por la borda todo lo bueno que hizo tan memorable a su antecesora.

Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

Mujer Maravilla 1984 parece provenir de otra época más inocente del cine de superhéroes, donde ideas como la “verdad”, la “justicia” y la “bondad” eran presentadas como realidades puras e incorruptibles. En pleno 2020 eso suena bastante anticuado, pero lo peor de esta nostalgia que permea la cinta es que también recuperó aspectos nefastos del pasado como los estereotipos ofensivos y racistas, y minimizó una parte de la trama que ha causado mucho revuelo.

Steve Trevor (Chris Pine), regresa a la vida por medio de un artefacto mágico, pero no regresa con su propio cuerpo, sino que posee el de un hombre soltero más o menos de sus mismas proporciones. Diana (Gal Gadot) está muy feliz por su reencuentro y lo acompaña a su departamento donde tienen relaciones sexuales. Esta acción, al tratarse de una relación no consensuada, es una violación y muchos usuarios han expresado su descontento en redes sociales.

Pero eso no es todo, pues también encontramos varios estereotipos que fueron despreciados por los fans, como la representación de una científica nerd cuyo sueño es llamar la atención de los demás y ser considerada atractiva; el villano es un latino haciéndose pasar por un hombre blanco y un estafador; y todos los árabes son retratados de forma racista. A continuación les dejamos las reacciones de los fans, juzguen por ustedes mismos si tienen razón o no:

También lee: Mujer Maravilla 1984 pierde su Certificado de Frescura

Déjenme aclarar esto sobre el DCEU. Superman es un idiota deprimido al que no le importan los daños colaterales. Batman es un asesino que brutaliza a sus enemigos. Y Mujer Maravilla usa el cuerpo de un hombre para tener sexo con su novio muerto, lo cual es una violación.

(#WW84 spoilers; TW: sexual assault)



Let me get this straight about the DCEU. Superman is a mopey asshole who doesn't care about collateral damage. Batman is a killer who brutalizes his enemies. And Wonder Woman uses a man's body to have sex with her dead BF, which is rape. — 🏳️‍🌈Connor Clay #Pride #BLM🏳️‍🌈 (@NordRonnoc) December 29, 2020

Dios, Mujer Maravilla 1984 fue un desastre tan grande, que siento que tengo que escribir una reseña al respecto. Disfruté la primera, pero esta tenía tantos mensajes ¿extraños? ¿Convertir a las víctimas de agresión sexual en villanos? ¿política procentrista / neoliberal? ¿escenas emocionales forzadas? ugh.

god, Wonder Woman 1984 was such a hot mess, that i feel like i have to write a review on it. i enjoyed the first one, but this one had so many weird messages? turning sexual assault victims into villains? pro-centrist/neoliberal politics? ham fisted emotional beats? ugh — Mariamante (@MiaLossen) December 26, 2020

Bridgerton y Mujer Maravilla 84 parecen haber utilizado la violación / agresión sexual masculina en su trama con poca o ninguna respuesta de los medios; ¿qué es esto?

Bridgerton and Wonder Woman 84 both seem to have used male rape/sexual assault in their plot with little to no media blowback; why is that?#Bridgerton #WW84 — Jay Faulkner CMS SB♿ (@thejayfaulkner) December 29, 2020

Finalmente vi Mujer Maravilla 84 y oh chico. La terminé. Mi consejo, mira los primeros 10 minutos y luego los créditos. Sáltate la película. Lo que le pasó a ESE personaje masculino fue robo y agresión sexual. Es todo en lo que podía pensar mientras veía la película.

Finally watched Wonder Woman 84 and oh boy. I finished it. My advice, watch the first 10 minutes and then the credits. Skip the movie. What happened to THAT male character was robbery & sexual assault. It’s all I could think about while watching the movie. 👎🏻 — Stacie (@StacieD73) December 28, 2020

Mujer Maravilla 1984 realmente fue demasiado lejos con ‘no es agresión sexual si es rohypnol [pastilla para dormir] mágica’ como un mensaje conmovedor.

Wonder Woman 1984 really went with "it's not sexual assault if it's *magic* rohypnol" as a heartwarming message. — Hong Kong Hermit (@HongKongHermit) December 28, 2020

Todavía no puedo creer cómo Mujer Maravilla 1984 accidentalmente (???) hace que el asalto sexual desenfrenado sea la piedra angular del mágico reencuentro romántico de Diana y Steve. Simplemente ... ¿¡qué diablos estaban pensando !?

I still cannot believe how Wonder Woman 1984 accidentally (???) makes wanton sexual assault the cornerstone of Diana and Steve's magical romantic reunion. Just...what the fuck were they thinking!? — James Beckett (@KickTheBeckett) December 30, 2020

No esperaba que Mujer Maravilla 1984 fuera tan ofensiva. Para ser honesta, esperaba que la película tuviera éxito por Pedro. Hay tantos estereotipos y cosas racistas en esta película que Buzzfeed puede hacer una lista.

-Un latino que es un estafador y que finge ser un hombre blanco. -Una científica exitosa cuyo mayor deseo es ser sexy y ser vista.

-Un jeque petrolero cuyo deseo era dividir su país (y provocó la guerra).

-Un hombre sudasiático que interpreta a un hippie maya (?) y usa rastas.

-a latino who’s a con & pretending to be a white man

- a successful female scientist whose greatest desire is to be sexy and seen

- an oil sheikh whose wish was to divide his country (and caused war)

- a south asian man playing a Mayan hippie (?) & wearing locs#WonderWoman — shan (@shannsational) December 26, 2020

Mujer Maravilla es una película muy decepcionante, la vi hasta la mitad y me detuve. En mi humilde opinión, esta película también es racista y estereotipa a una gran población (Egipto) y el petróleo, ¿podemos dejar de hacer esto?

Wonder women is very disappointing movie,watched half and moved on. IMHO this movie is also racists and stereotyping large population(Egypt) and oil, Can we stop doing this? #WonderWoman1984 #WonderWoman #WW84 — Basharat Wani بشارت وانی (@basharatw) December 30, 2020

Me he dado cuenta de lo estereotípicamente racistas y obsoletos que fueron retratados los árabes en Mujer Maravilla 1984, dejando a un lado que realmente disfruté mucho esta película, soy un gran fanático del personaje de cómic de Mujer Maravilla, pero esto realmente es decepcionante, ofensivo y preocupante.

So I’ve come to realize how stereotypically racist and outdated Arab people were portrayed in #WW84 besides that I really enjoyed this movie a lot I’m a big fan of the WW comic character but this really is disappointing, offensive and concerning #dccomics #WonderWoman1984 — yul.the.black.geek (@BlackGeekYul) December 29, 2020

No te vayas sin leer: Mujer Maravilla 1984 es una de las películas del DCEU peor calificadas por el público